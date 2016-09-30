Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 30 Сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 20:15

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики продолжают провоцировать подразделения ДНР на линии соприкосновения и вести обстрелы по населенным пунктам Республики, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Об этом 30 сентября во время брифинга сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Всего за неделю противник восемьсот шестьдесят три раза нарушил режим прекращения огня. Тяжелое вооружение, такое как артиллерия, танки и минометы, ВСУ применялось по территории Республики триста семьдесят восемь раз. Обстрелы противником велись по 19 населенным пунктам. Большинство нарушений «режима тишины» со стороны противника зафиксировано с позиций следующих подразделений ВСУ: 58 отдельной мотопехотной бригады – командир бригады Дропатый М.В., 54 отдельной механизированной бригады – командир бригады Горбатюк В.Д., 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 10 отдельной горно-штурмовой бригады – командир батальона Власенко В.В. Постоянное наращивание количества обстрелов со стороны ВСУ говорит лишь об одном: данные командиры не способны управлять собственными подразделениями из-за отсутствия у подчиненных заслуженного авторитета по отношению к ним. Тем не менее такие провокационные действия украинских силовиков оставляют за нами право при защите своих территорий действовать более решительно», — отметил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее