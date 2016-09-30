Пресс-конференция международных наблюдателей на праймериз

Зарубежные гости, приехавшие в Республику в качестве наблюдателей за подготовкой и проведением предварительного общественного голосования (праймериз), намерены реализовать в ЛНР ряд гуманитарных и культурных проектов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель оргкомитета по проведению, председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

"После проведения праймериз те контакты и дружеские отношения, которые складываются между нашей Республикой и всеми гостями, будут дальше воплощаться в очень интересных гуманитарных и культурных проектах", – отметил он.

"В частности, вчера наш гость из Германии (Мануэль Оксенрайтер – примечание ЛИЦ) провел несколько встреч на базе Луганского университета имени Тараса Шевченко. И сейчас мы готовим подписание договора между этим университетом и немецкими партнерами, чтобы на базе нашего вуза официально открыть немецкий центр", – добавил Акимов.

Председатель оргкомитета также сообщил, что есть договоренности о реализации и других совместных проектов с немецкой стороной, которые сейчас "находятся в разработке".

"Также мы вчера достигли договоренности о том, что, возможно, будет стажировка немецких преподавателей здесь у нас. Есть группа преподавателей, которая изъявила желание посетить нашу Республику в качестве волонтеров. Руководство университета эту идею поддержало", – рассказал он.

"А летом мы будем встречать первую группу из числа представителей молодежных организаций, студентов из Германии, чтобы они могли познакомиться с молодежным движением нашей Республики, пообщаться с лидерами наших молодежных общественных организаций", – отметил Акимов.

Наблюдатель из Израиля Инна Левитан сообщила, что в Луганске возобновляет работу Израильский культурный центр.

"Мы открываем на базе Луганского университета имени Шевченко Израильский культурный центр. Вчера прошла первая лекция в скайп-режиме, которую провел для студентов университета профессор Авигдор Эскин. Это полуторачасовая лекция на тему "Израиль сегодня" о взаимоотношениях с Израилем. Мы собираемся продолжать и в дальнейшем проводить такие лекции", – отметила она.

"В данный момент готовится подписание договоров с организациями, скорее всего, англоязычными, чтобы можно было возобновить работу центра на официальном уровне. Партнеры уже найдены. Будет изучаться культура Израиля, история, язык – так, как это было до войны", – добавила Левитан.