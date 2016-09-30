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Главная Безопасность граждан на праймериз обеспечат МЧС ДНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 21:04

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 30 сентября, в ходе вечернего брифинга заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях, начальник отдела организации оперативной службы МЧС ДНР, подполковник службы гражданской защиты Виталий Зарубин рассказал о том, что подразделения МЧС ДНР готовы обеспечить безопасность на избирательных участках при проведении предварительного голосования — праймериз. «Подразделения МЧС Донецкой Народной Республики подготовились к обеспечению безопасности в местах проведения предварительного голосования — праймериз. Для этой цели проведен целый комплекс организационных мероприятий — взаимодействие с оперативными службами города и органами исполнительной власти, проведены расчеты сил и средств и корректировка документов оперативного реагирования. Также проверено техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных вблизи избирательных участков. Кроме этого, в день проведения предварительного голосования только в Донецке в боевом расчете будет находиться более 40 единиц пожарно-спасательной техники и более 170 человек личного состава. Также более 180 сотрудников МЧС будут задействованы для дежурства непосредственно на избирательных участках» — подчеркнул Виталий Зарубин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее