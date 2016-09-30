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Главная На праймериз в ДНР зарегистрировались 1065 наблюдателей, в том числе 22 международных опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 22:04

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Временная избирательная комиссия зарегистрировала на праймериз 2 октября 1065 наблюдателей, в том числе 22 международных. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-атташе ВрИК Олег Балыкин.

«ВрИК зарегистрировала 1043 наблюдателя от кандидатов, участников голосования, а также 22 международных наблюдателя из Финляндии, Греции, Германии, Италии, Южной Осетии, Франции, Чехии, Сербии, Абхазии», — сказал Балыкин.

Он добавил, что наблюдатели имеют право находиться на избирательных участках, наблюдать за процедурами голосования и подсчета голосов, регистрировать возможные нарушения, но не имеют права вмешиваться в избирательный процесс. Ранее сообщалось, что за аккредитацией по освещению предварительного голосования во ВрИК обратились 23 средства массовой информации, 147 журналистов.

Напомним, что первый этап праймериз-2016 пройдет в Донецке, в воскресенье. Голосование предшествуют местным выборам в Донбассе. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее