Сводка событий Новороссии за 30 сентября 2016 года

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки 142 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР. Обстрел территории вёлся из минометов, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем украинских подразделений оказались: Горловка, поселки Зайцево, Озеряновка и Михайловка, город Ясиноватая, село Саханка на юге ДНР, район аэропорта, а также пригороды Донецка – поселок Александровка и село Жабичево. Напомним, что с середины сентября со стороны ДНР действует полное и безусловное прекращение огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

За неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии со стороны Украины два человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

Разведка ДНР за прошедшую неделю выявила у линии фронта в Донбассе очередную партию украинской военной техники, включая САУ, гаубицы, минометы и танки, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Замкомандующего уточнил, что на горловском направлении обнаружено до роты личного состава ВСУ, на донецком направлении – две батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», две батареи 120 мм минометов и до роты танков. На мариупольском направлении выявлена батарея 152-мм САУ «Акация», две батареи 122-мм САУ «Гвоздика», батарея 122-мм гаубиц Д-30, танковая рота и до ста человек личного состава из числа польских наемников.

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, сообщили сегодня в оборонном ведомстве Республики. Район села Калиново-Борщеватое обстрелян с направления села Новоселовка из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия. С направления села Троицкое из минометов обстрелян район села Веселогоровка. По району села Калиново с направления села Новозвановка велся огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции.

Украинское командование в связи с нехваткой личного состава в подразделениях ВСУ направило на блокпост в районе Попасной подразделение, состоящее преимущественно из женщин, заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. В свою очередь Народная милиция ЛНР готова 1 октября отвести силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым Контактной группой в Минске, добавил Андрей Марочко.