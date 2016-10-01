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Алеппо. Наступление в Сулейман аль-Халяби

опубликовано Марат Мусин в Сб, 01/10/2016 - 02:18 Новость: тема тэги гео
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Утром 30 сентября правительственные силы начали наступление смежными флангами на районы Сулейман аль-Халяби и Бустан аль Баша.На момент наступления линия фронта пролегала вдоль улицы аль-Санобари, разделяющей район Сулейман аль-Халяби на две половины - одну занимает сирийская армия, другая половина - под боевиками Джебхат ан-Нусра и союзными группировками. Сулейман аль-Халяби перетекает в район Бустан Баша - один из главных ополотов боевиков в восточном Алеппо. Именно с этого района велось и ведется половина всех обстрелов мирного населения западной части города.

 

Наступление сирийской армии осложнено несколькими факторами - под боевиками находится так называемая водонасосная станция, повреждение оборудования которой может привести к проблемам со снабжением водой всего города - поэтому применеие авиации и артиллерии на этом участке не планируется, в отличае от действий боевиков, которые системами залпового пуска, газовыми балонами и минометами обстреливают инфраструктуру и прилегающие к ней территории. Бои в этом районе осложняются большим колличестовом малоэтажных застороек и узкими улицами и идут с применением преимущественно стрелкового оружия. Полоса наступления в глубину противника имеет сложный рельеф и переходит от низменности к возвышенности - огневые позиции террористов и их наблюдательные пункты находятся выше, чем у правительственной стороны. Это серьезно затрудняет управиление подразделениями и огнем в бою со стороны коммандиров, дает противнику возможность легко менять огневые позиции, перегруппировываться, перебрасывать резервы на направления атак сирийской армии. Немалую роль в таких боях играют беспилотники, позволяющие незаметно вести разведку огневых средств и живой силы противника. Пока правительственным силам удалось занять около 9 зданий, взламывая хорошо укрпепленную оборону террористов. Примечательно, что под боевиками эта территория находилась более 4 лет. Разрывы на передовой газовых баллонов, мин, ракет кустарного производства уже в первые 30 минут съемки не поддавались счету, группа передвигалась только короткими перебежками от укрытия к укрытию. Нам удалось запечатлеть острые моменты этого боя.

 

В последние несколько суток на действия правительственных войск САР и ВКС РФ обрушилась лавина критики со стороны международных правозащитных организаций и требованиями прекратить наступление на восточные районы, обвиняя Сирию и Россию в преступлниях против человечности.
На самом же деле, боевики не считаются ни с чем, особенно с жизнями и судьбами населения Алеппо. Так в ответ на действия Сирийских ВВС, которые над восточном Алеппо в период перемирия выбросило свыше 300 000 листовок с требованиями прекратить вооруженное сопротивление, предложении о проведении переговоров и решения вопросов мирным способом, они ответили сегодня массированным обстрелом позиций Сирийской армии и жилых кварталов. За сегодняшний день погибло 14 и было ранено 69 мирных жителя. Наша съемочная группа стала свидетелем обстрела, ведя съемку на крыше здания в Сулейман аль-Халяби. Примечательно то, что даже в период возобновления боевых действий статистика гибели мирных жителей составляла не более двух человек за день. Об этом нам рассказал медперсонал больниц Рази и Джама, куда доставляются пострадавшие и убитые.

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Марат Мусин

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