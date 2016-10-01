Сводка событий в Сирии за 29-30 сентября 2016 года

Главным положительным успехом операции российской армии в Сирии можно считать отсутствие террористов в столице страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Учитывая, что ИГИЛ, “Аль-Каида” и “Нусра” не сидят в Дамаске, — это главный позитивный итог поддержки, которую наша авиация оказывает легитимным ВС Сирии»,— сказал он.Он также заявил, что президент России Владимир Путин никогда не озвучивал оценок по времени операции в Сирии, и напомнил, что основная цель операции заключалась в оказании содействия сирийской армии в борьбе с террористами, которые на момент ее начала занимали большую часть территории Сирии.Ситуация в Сирии до сих пор чрезвычайная, добавил Песков. «Ситуация чрезвычайная. К сожалению, до сих пор наши партнеры — США — оказались неспособны каким-то образом повлиять на эту ситуацию. И, собственно, в этих условиях вооруженные силы в Сирии продолжают войну с террористами», — сказал Песков.Он констатировал, что до сих пор нет отделения террористов от умеренной оппозиции. По его словам, Соединенные Штаты не обеспечили этот процесс.«Действует определенное количество, семь пропускных пунктов. Из западной части Алеппо, чтобы гражданские лица могли использовать эти пункты для того, чтобы покинуть город. Есть контрольно-пропускной пункт между двумя частями города — западной и восточной, чтобы могли гражданские выбираться с запада. Но дело в том, что террористы не пускают гражданских», — рассказал он. Песков напомнил, что также известны случаи, когда террористы устраивали казнь тех гражданских лиц, которые пытались покинуть район, подконтрольный «Джебхат ан-Нусре», а также часто они минируют подходы к этим «чек-пойнтам».США камуфлируют неспособность выполнить свои обязательства по Сирии обвинениями России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока вот это самый главный камень преткновения. Мы, конечно, не хотели бы видеть ситуацию, когда неспособность выполнить вот эти взятые на себя обязательства наши коллеги из Вашингтона камуфлируют такими словесными нападками на нашу страну и камуфлируют абсолютно несостоятельными обвинениями России во всех смертных грехах»,— сказал он.По словам Пескова, «это по меньшей мере некорректно, это не соответствует действительности» и не помогает продвигаться в борьбе с террористами.

Президент США Барак Обама и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. «Президент и канцлер решительно осудили варварские авиаудары российского и сирийского режимов по восточному Алеппо, в районе, заполненном сотнями тысяч мирных жителей, половина из которых дети», -отмечается в сообщении Белого дома. Обама и Меркель возложили на Москву и Дамаск «особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии» и обеспечение доступа гуманитарной помощи ООН к осажденным и труднодоступным районам в Сирии.

Госсекретарь США Джон Керри и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «хрупкость» соглашения о прекращении огня в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби.

США рассматривают санкции против России как одну из мер, которую страна может предпринять в случае срыва дипломатии по Сирии. Об этом заявил представитель Госдепа Марк Тонер. «Не хочу говорить о том, что мы могли бы сделать, скажу только, что есть ряд возможностей, и мы все их рассматриваем, изучаем и обдумываем. Санкции входят в их число», — заявил Тонер.

Представитель Госдепа добавил, что санкции «могут быть очень эффективными». Тем не менее, по его словам, США еще не пришли к такому решению.

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что США «очень серьезно» настроены приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. «Мы все еще готовы приостановить. Мы ведем консультации внутри нашего правительства… Мы полностью готовы приостановить, если до этого дойдет», — сказал Кирби, добавив, что это не «пустая угроза».

США вплотную подошли к решению о заморозке дипломатического диалога с Россией по ситуации в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выразив мнение об "огромном недоверии" между Москвой и Вашингтоном. "Мы на пороге заморозки дискуссий, поскольку в контексте происходящих бомбардировок принимать это всерьез - иррационально, - считает Керри. - Это тот момент, когда нам придется добиваться реализации альтернативных вариантов в течение определенного периода, если только враждующие стороны не дадут ясных сигналов о том, что они готовы рассматривать более эффективные подходы к этой проблеме".

Керри также заверил в готовности США воевать с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России. Однако, напомнив об обязательствах Вашингтона размежевать умеренную оппозицию и террористов, констатировал, что у "России существуют сомнения в отношении серьезности США действовать против "Джебхат ан-Нусра".

Заявление, сделанное Джоном Кирби накануне, вызвало реакцию в российском МИД, Кремле и Министерстве обороны.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков резко ответил на слова пресс-секретаря Госдепа США Джона Кирби, который ранее заявил, что в случае продолжения гражданской войны в Сирии Россия будет нести значительные людские и технические потери.

По словам Конашенкова, подобное заявление – самое откровенное признание США в том, что в Сирии у них есть полностью подконтрольный им террористический "интернационал". Представитель Минобороны добавил, что российская сторона обладает сведениями о количестве и местонахождении в Сирии засекреченных американских специалистов, в чьи задачи входит планирование и руководство операциями боевиков.

Россия не будет терпеть подобных угроз своим военным и в случае необходимости сможет достойно ответить на попытки их реализации.

При этом Россия по-прежнему готова сотрудничать с США в целях урегулирования сирийского конфликта, но только при условии, что любые намеки на угрозы российским военным и мирным гражданам будут исключены.

В российском МИД заявление Джина Кирби назвали "плохо скрываемые приглашением "применить" террористическое оружие против России". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что выступление представителя Госдепартамента демонстрирует всю низость, до которой опустилась нынешняя администрация США.

Пояснил заместитель министра и причину разногласий российской и американской сторон в вопросе о сроках возможного прекращения огня в районе Алеппо. Россия выступает за регулярные паузы продолжительностью 48 часов каждая, тогда как переговорщики со стороны США настаивают на 7-дневном перемирии. По мнению Рябкова, недельная пауза даст возможность террористическим группировкам отдохнуть, провести перегруппировку сил и пополнить запасы. "Продолжительность словно специально подобрана под решение таких задач, и поэтому семидневный период для нас неприемлем", — уточнил Рябков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшие высказывания Кирби кажутся ему неуклюжими. Ответил он и на вопрос журналистов, о том, собирается ли Москва как-то усиливать антитеррористическую деятельность в связи с угрозами, озвученными представителем Госдепартамента. Песков обратил внимание на то, что у России есть спецслужбы, которые занимаются борьбой с терроризмом, и "они занимаются этим не по случаю чего-то, а постоянно".

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сообщил, что, комментируя ситуацию в Сирии, не делал каких-либо заявлений, которые можно трактовать как угрозы в адрес России. По его словам, речь шла о последствиях. «Много раз ранее я говорил, что последствия будут хуже, будут более кровавыми. Это российские войска на этой войне, не войска США»,— сказал он.

Кирби отказался комментировать информацию о возможных поставках переносного зенитного ракетного комплекса представителям так называемой умеренной оппозиции. «Я не собираюсь говорить о деталях внутриведомственных обсуждений, которые сейчас идут. Я не могу это подтвердить», — заявил Кирби.

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала действия сил Сирии и России подарком для террористических группировок региона. По ее словам, нынешняя тактика сирийских и российских военных в Сирии приведет к росту потока беженцев и радикализации, которая сыграет на руку террористической организации «Исламское государство» и другим подобным группировкам.

Соединенные Штаты не в состоянии своими собственными силами положить конец вооруженному конфликту в Сирии, так как гражданская война не касается Вашингтона, заявил первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен. Тем не менее, добавил он, конфликт в Сирии отражается на «нашей безопасности и стратегических интересах, а также моральных ценностях».

Москва не считает обоснованными обвинения США в ударах по сирийской оппозиции, США должны начать обмен информацией, если считают, что Россия бомбит не тех, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Когда мы слышим какие-то претензии, что Российская Федерация не тех бомбила, что затронуты какие-то "наши друзья", как говорят нам американцы, или некоторые наши другие партнеры, что не наносятся удары по террористам, - мы такие претензии не принимаем. Мы говорим, что это все голословные утверждения, потому что мы открыты уже в течение длительного времени для конкретной работы по определению целей вместе с нашими американскими и другими партнёрами", - сказал он в интервью телеканалу RT.

«Если вы считаете, что что-то не так делается, дайте нам конкретную информацию - где находится умеренная оппозиция, ваши друзья, а где находятся террористы. Такой информации мы не получили», - добавил Богданов.

Россия не использует в Сирии запрещенные ООН виды вооружений. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Би-би-си». Отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения в Алеппо, которые погибли от якобы применения Россией запрещенного оружия, включая кластерные бомбы и фосфорные боеприпасы, Лавров отметил, что никаких значимых доказательств этого предоставлено не было.

Сергей Лавров также заявил, что уход президента Сирии Башара Асада никогда не был условием никаких соглашений по Сирии.

«Начиная с первого документа по Сирии — Женевского коммюнике от июня 2012 года, мы сделали все, чтобы удостовериться в том, что правительство будет сотрудничать, они подписали этот документ через несколько дней после его принятия… Только через год и несколько месяцев сирийская оппозиция с неохотой заявила, что они готовы поддержать этот документ, если Асад уйдет, что не было условием этого документа», — сообщил Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и США по Сирии не заблокированы, они продолжаются. «Что касается контактов и того, когда они будут возобновлены: мы их не прерывали. Мы не говорили о том, что не будем взаимодействовать. Я не могу сказать, что идут какие-то заседания, но в то же время какой-то обмен информацией, какие-то контакты не заблокированы»,— цитирует госпожу Захарову «Интерфакс».

Официальный представитель МИД России также отметила, что для того чтобы снять напряженность, не нужны встречи министров, а нужно в первую очередь ее не создавать. «Можно сколько угодно встречаться и тратить сил на выработку договоренности, а потом слышать по ТВ нечеловеческие вещи, что российские солдаты будут возвращаться "в мешках для тел"»,— заявила Мария Захарова.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 689.

Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 61 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (39), Дамаск (12), Латакия (4), Хама (5) и Хомс (1). Сутками ранее – 92.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом обсудила ситуацию в Сирии, гуманитарную обстановку в районе Алеппо и борьбу против «Исламского государства», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. «Недавнее наступление сирийских правительственных сил на Алеппо ведет к дальнейшему ухудшению положения гражданского населения, нарушения международного права, о которых есть многочисленные сообщения, неприемлемы. Немедленное установление режима прекращения огня необходимо, как никогда ранее», - приводит Зайберт заявление лидеров обеих стран. «Оба были едины во мнении, что Россия несет особую ответственность за снижение насилия, чтобы вообще была возможность запустить политический процесс», - сообщил Зайберт.

Турция готова к сотрудничеству с Россией по вопросам перемирия в Сирии и оказания гуманитарной помощи, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре. «Вчера мы встречались с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, обсуждали, как обеспечить перемирие и доставку гуманитарной помощи. После нормализации отношений с Россией мы надеемся обсудить эти вопросы с ней тоже. Если Россия искренне захочет сотрудничать по вопросам перемирия и оказания гуманитарной помощи, то мы к этому готовы», – сказал он.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари отверг обвинения в адрес властей страны в том, что они убивают гражданское население, передает Reuters. «Сирийские власти не бомбят гражданских лиц. Эти граждане — наши люди. Мы не бомбим гражданских, мы не убиваем гражданских. Мы не бомбим гуманитарные конвои. Мы не делаем этого. Те, кто это делает, — террористы», — заявил Джафари.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил в своем твиттере, что число погибших в восточной части сирийского Алеппо достигло сотен в последние дни.

В ООН сообщили, что для помощи 600 раненым в Алеппо требуется эвакуация. Ранее сообщалось, что более 70 грузовиков МККК доставили гумпомощь в сирийские города.

Террористические группировки используют тактику живого щита при совершении нападений в Алеппо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Особенно сложная ситуация складывается на севере страны, в первую очередь в Алеппо, где на протяжении последних дней продолжались бои правительственных сил против боевиков «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных группировок. В целом тактика экстремистов остается неизменной: атаки совершаются под прикрытием живого щита – речь идет о мирных жителях; активно задействуются снайперы, они ведут огонь не только по военнослужащим армии Сирии, но и по мирным гражданам», – приводит ее слова ТАСС.

Россия отправила в Сирию дополнительные фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Численность авиагруппы была увеличена из-за возможного прекращения дипломатических отношений по Сирии между США и Россией, сообщил «Известиям» источник в военно-дипломатических кругах. К полету на базу Хмеймим также подготовлены штурмовики Су-25 «Грач», однако приказ об их отправке пока не отдан. «При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2–3 дня. Штурмовики Су-25, предназначенные для отправки на базу Хмеймим, уже отобраны в полках и подготовлены к перелету, их экипажи находятся в режиме ожидания приказа от командования», — сообщил источник.

Чешская полиция задержала 29 сентября в 1,5 км от Праги автофургон, в котором были 11 беженцев, 6 взрослых и 5 детей. По предварительной информации они являются гражданами Сирии.

Турция завершит строительство забора на 911-километровой границе с Сирией к следующей весне, сообщил министр обороны Турции Фикри Ышык.

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В провинции Алеппо террористы обстреляли населенные пункты Брайдж-Эр-Рих, Караси, Эль-Хадер, Шейх-Али-Кобтани, Ансар, Маарата, Азизи. В городе Алеппо обстрелам подверглись кварталы Хай-эль-Ансари, Аз-Загра, районы «1070», Рамуси, Лерамон, Дар-Меньян, Карм-эль-Джебель, Эль-Машарка, Мухейм-Хандрат, Эль-Халидия, Дахия-эль-Асад, Эль-Джамария, Эль-Махамед, крепость Карьят-Халаб, торговый центр «Кастелло», КПП №1 и №2 на дороге в районе Кастелло, цементный и газовый заводы, станции сотовой связи «Сириятел», телевышки в квартале Хай-эль-Антари, базар в квартале Хай-эль-Антари и позиций правительственных войск в районах кварталов Рамуси и 1070 в городе Алеппо.

В результате обстрелов кварталов Сулейман Аль-Халяби, Аль-Мидан, Сулеймания и Аль-Фуркан погибли 13 человек, еще 40 получили ранения, среди них дети и женщины.

САА и палестинское добровольческое формирование "Аль-Кудс" начали боевую операцию в северной части города Алеппо, атаковав занятый джихадистами квартал Сулейман-аль-Халяби, САА взяты под контроль несколько жилых зданий.

Подразделения Республиканской Гвардии САА успешно атаковали позиции боевиков «Фатх Халеб» в округе Бустан аль-Паша на севере Алеппо. После ожесточенных боев проправительственные силы заняли церковь, автостанцию и башню Бустан аль-Паша.

Взята больница Аль-Кинди, которую в настоящее время контратакуют боевики исламистской коалиции «Фатх Халеб».

Успешно отражена атака боевиков на лагерь Хандарат, очищенный от боевиков накануне.

В лагере Хандарат уничтожен боевик террористической группировки «Нуреддин Аз-Зинки», казнивший ребенка, сообщил полевой командир отряда ополчения бригады «Аль-Кудс».

Авиаударами по боевикам у н.п. Bab Al-Nayrab, Hanano, Salahiddeen и в районе Sheikh Saeed, ВКС РФ поддерживали наступление САА.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила два тактических подразделения, боевую позицию, два заминированных автомобиля, взрывное устройство для транспортного средства и различное материально-техническое имущество ИГ. У города Мара - две тактические единицы, четыре боевые позиции, тайник с оружием, минометную систему и четыре фугаса ИГ. У города Washiyah – заминированный автомобиль ИГ.

Латакия. Жителям населенного пункта Слайеб-Туркман переданы продукты питания, общей массой 2,24 тонны.

Обстрелам подверглись населенные пункты Кесаб, Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Ард-Эль-Вата, Сараф, Кермель, Хатур-Тахтани, Раша и позиции правительственных войск в районе гор Зуайкат и Абу-Али.

Хама. В населенный пункт Кайрун доставлена 1 тонна муки.

Из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляны населенные пункты Мубаттан, Сандари, Тарфави, Мурейвед, Махарда, Хамамият, Крах и ж/д станция в населенном пункте Нарб-Нафса.

Части Сирийской Арабской Армии отбили атаку джихадистов на населённый пункт Тейбат-аль-Исм на севере провинции, однако боевикам удалось захватить два КПП, расположенных к северу от н.п. Тейбат-аль-Исм.

ВВС САР атаковали боевиков на севере и востоке провинции в н.п. Тибат Аль-Имам, Маардес, Аль-Каббария, Тель Аз-Заатар, Скейк, Морк, Каукаб, а также в окрестностях н.п. Аль-Муфакер, Атшан, Аш-Шааса, Атлейсия на севере провинции.

Массированные удары авиации сорвали наступление боевиков в районе трассы Саламия- Итрия.

В Хаму продолжают перебрасываться резервы правительственных войск.

Ожидаемое наступление САА отложено из-за массированных атак джихадистов.

Хомс. Боевики обстреляли населенные пункты Теснин, Кафр-Эль-Абед и Кафр-Нан.

Части 11-й танковой дивизии САА и ополчение продолжают наступление в районе горной гряды Шаер, отбив у боевиков ИГ еще несколько районов у газовых месторождений. Также взяты все высоты западнее Аш-Шаера.

ВВС САР атаковали боевиков в окрестностях месторождения Аш-Шаер и в районе Тлюль Ас-Савана, а также в н.п. Кисин, Тельбиса, Ар-Растан, Умм-Шаршух и Аль-Ганту.

Дамаск. В провинции Дамаск обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Джобар, Хараста, Дума, Хауш-Эль-Фара, Кабун, Блелия, Бахария, фермы населенных пунктов Хауш-Эль-Фара и Дума, больница Ибн-Сина и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста.

ВВС САР нанесли удары по скоплениям боевиков в районе Ад-Дмейр.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районах Харат Аль-Баду и Аль-Карак, а также в провинции к северу от моста Аль-Гария Аль-Гарбия.

На дороге между лагерем беженцев Ан-Назихин и зданием тюрьмы Герс, автомобиль с боевиками «Джебхат Ан-Нусры» взорвался на фугасе, заложенным ДРГ САА.

Сувейда. Отмечены боестолкновения у н.п. Бард и Аль-Каср и к северу от района Тель Аль-Хальдия.

Дейр-эз-Зор. Отбита очередная атака боевиков ИГ на военный аэродром.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила грузовик для перевозки нефти, четыре маршрута поставки и мост вдоль маршрута поставок ИГ. У города Абу-Камаль - мост вдоль маршрута поставок ИГ, две автоцистерны, качалку, оборудование для добычи нефти и три пути снабжения ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила две нефтяные качалки, оборудование для добычи нефти и три автоцистерны ИГ.