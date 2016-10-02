Сводка событий в Сирии за 1 октября 2016 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на официальной странице МИДа.«Главы внешнеполитических ведомств продолжили рассмотрение ситуации в Сирии, в том числе возможностей нормализации обстановки вокруг Алеппо, где незаконные вооруженные формирования, вопреки российско-американским договоренностям по прекращению конфликтующими сторонами огня, продолжают боевые действия», — говорится в тексте сообщения. Беседа произошла по инициативе американской стороны.

Российская дипломатия имеет более сильные позиции в Сирии. Москва заручилась согласием сирийского правительства с целью проведения военных операций в регионе. В этой связи Вашингтон должен соизмерять применение силы. Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил на встрече с представителями сирийского гражданского общества на полях Генассамблеи ООН.

Отношение к России в мире «ужесточается из-за ее действий в Сирии», в итоге она может оказаться «изгоем», заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. «Если они продолжат действовать так же, они полностью лишатся какой-либо симпатии или восхищения в мире», - сказал Джонсон в интервью таблоиду Sun.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 694. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 71 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (45), Дамаск (18), Латакия (5) и Хама (3).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Урегулирование ситуации в Сирии должно быть достигнуто политическими, а не военными мерами, заявил глава Пентагона Эштон Картер на министерском форуме стран АСЕАН.

«Думаю, что госсекретарь Керри пытается делать, хотя пока неудачно, но очень понятно с позиции сирийского народа, это положить конец гражданской войне. Этого нельзя достичь военными мерами, это необходимо достигать политическими методами, и это наш подход», – сказал Картер.

Он также заявил, что Россия не оказывает на сирийские власти давления, необходимого для прекращения конфликта. «Они говорили, что пришли, чтобы участвовать в политическом решении гражданской войны, однако они этого не делают», – заявил глава Пентагона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на телеканале ТВЦ, заявила, что свержение президента Сирии Башара Асада приведет к власти террористические группировки: «смена режима приведет к тому, что будет не просто вакуум власти, политический вакуум, — он моментально заполнится "умеренными" — а на самом деле никакими не умеренными, а террористами всех мастей, с которыми невозможно будет что-то сделать».

По мнению Захаровой, в Сирии вся эта ситуация может усугубиться по иракскому сценарию. «Мы знаем, что иракская армия стала основой ИГ на земле, и все, с чем сейчас в регионе борется и коалиция, и Россия, проистекает оттуда», сказала Захарова. Представительница российского ведомства также полагает, что отказ западных стран от дипломатического урегулирования в Сирии может стать путем к полномасштабной войне, которая вызовет «тектонические сдвиги» во всем регионе. При этом она не стала отвечать на вопрос журналистов о возможной реакции России в случае, если США применят силу против Сирии.

Президент Турции Эрдоган раскритиковал проводимую в Сирии политику Соединенных Штатов, назвав ее двуличной. «Мы наблюдаем, как США проводят двуличную политику в Сирии. Часть руководства США действуют с террористами, а другая часть проводят политику, которая учитывает нашу озабоченность. Я верю, что США в ближайшее время приведут наши отношения на надлежащий уровень», – приводит его слова РИА «Новости».

Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в текущем году Соединенные Штаты ограничили удары по террористической группировке "Джебхат ан-Нусра", так как боевики находятся слишком близко к мирному населению. "Мы в самом начале наносили удары по "ан-Нусре" — еще в 2014 и 2015 году. Но как только они стали проникать в гражданские районы, мы постарались ограничить возможные жертвы среди мирного населения, к которым могли привести авиаудары", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во время разведывательного полета в восточной части Средиземного моря приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Турецкие парламентарии одобрили еще на один год мандат на участие турецких вооруженных сил в операциях в Сирии и Ираке. Эту меру поддержали депутаты от правящей Партии справедливости и развития, от оппозиционных Народной республиканской партии и Партии национального действия. По данным «Интерфакс», «против» проголосовали представители прокурдской Народной демократической партии.

Алеппо. Дополнительно на склад российского Центра по примирению в населенном пункте Эн-Найраб доставлен гуманитарный груз, общей массой более двух тонн.

Жителям района Мухафаза н.п. Алеппо выдано 2,24 тонны продуктов питания.

В провинции Алеппо из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли н.п. Музейм-Хандрат, Ансар, Эль-Хадер, Шурфа, кварталы Эль-Машарка, Рамуси, Дахия-эль-Асад, Лерамон, Аз-Загра, Эль-Халидия, Дар-Меньян, Эль-Махамед, КПП №1 и №2 на дороге Кастелло, торговый центр «Кастелло», позиции правительственных войск в районе кварталов Хай-эль-Ансари и «1070», цементного и газового заводов, военной академии Эль-Асад, крепости Карьят-Халаб, южных ферм населенного пункта Шейх-Аль-Кобтани и базара квартала Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

В результате обстрелов квартала Аль-Мидан, ранения получили 13 человек.

В ходе продолжающегося наступления САА (Фото 2) взят холм Humrah и карьеры Бакара. Продолжаются бои за район Сулейман Аль-Халяби, Шкайф и Бустан Аль-Паша. В ходе ожесточённых боёв занята высота Телль-Шкайф и 16 расположенных по соседству зданий. Установлен огневой контроль над Алеппскими оружейными складами и промзоной Шкайф. В районе башни Бустан Аль-Паша от боевиков очищено еще несколько зданий (Фото 3, вложенный файл).

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила три тактические единицы, две боевые позиции, командный пункт, минометную батарею и транспортное средство ИГ. У города Мара - две тактические единицы, автомобиль, командный пункт, боевую позицию и тяжелый пулемет ИГ. У города Washiyah – тактическую единицу и два автомобиля ИГ.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в населенных пунктах Ат-Таманаа, Аль-Мутавассета, Мааррат Ан-Нуман и к востоку от н.п. Хан-Шейхун.

Латакия. Боевики обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара, Кинсабба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али и высоты с отметкой 425.

Хама. Джихадистами обстреляны населенные пункты Маан и Мубаттан.

Боевиками захвачен КПП у Al-Qarah. Сирийской армией на КПП утрачены 4 ЗРПК «Панцирь» и танк.

ВВС САР нанесли удары по позициям и технике террористических группировок в н.п. Тель-Ждид, Маардес, Кбейбат Абу Аль-Худа, Аль-Нукра Аль-Байда, Тель Ан-Насерия, Кафр-Зейта, Морк, Дахрет Ас-Сода и Хнейфис.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из ракетных систем залпового огня кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Арбил, Дума, фермы населенного пункта Хауш-Эль-Фара и позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612 в провинции Дамаск.

Прочими боевиками обстреляны населенные пункты Хауш-Насри, Хауш-Эль-Фара, Джобар, позиции правительственных войск и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, больница Ибн-Сина и электростанция в населенном пункте Джобар.

Части 7-й механизированной дивизии САА, после мощной артиллерийской подготовки, начали наступления в городе Хан-аш-Ших.

Достигнуты договоренности с боевиками, занимающими города Кадисия и Аль-Хама об их безопасном вывозе в обмен на сдачу городов.

Дейр-эз-Зор. Войска Сирийской Арабской армии, после почти трёх недель оборонительных боёв, при поддержке ВВС САР, контратаковали позиции ИГиловцев, к юго-западу от города Дейр-эз-Зор (Фото 3) взят под контроль район Теллет Умм-Аббуд.

Боевики ИГ захватили десантированный для САА контейнер с горючим.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 24 нефтяные автоцистерны и две нефтяные скважины ИГ. У города Абу-Камаль - шесть нефтяных автоцистерн, два автомобиля, нефтяное оборудование, повредила еще один автомобиль и грузовик для перевозки нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила три нефтяные автоцистерны, две качалки и нефтяную скважину ИГ.