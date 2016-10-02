Как Мария Арбатова «по фене ботала»

Московские телешоу с участием российских либералов не перестают поражать воображение. Ну, казалось бы, уже всякий предел цинизма и бесстыдства давно преодолён. Ан, нет! Оказывается, можно найти и ещё новые краски для очередного мерзопакостного выступления.

Вот на крайнем «Поединке» у Владимира Соловьёва «фестивалила» Мария Арбатова – известная либералка с внешностью постаревшей куклы, заявляющая себя как писательница и общественный деятель. Оппонировал ей небезызвестный Милонов, избранный совсем недавно в Государственную Думу от Санкт-Петербурга.

Предметом дискуссии было предложение представителей православных кругов не дотировать за государственный счёт массовые аборты, число которых в России уже достигает ежегодно 5-6 миллионов при рождаемости в полтора миллиона. Ситуация, конечно, катастрофическая. Но мы не будем здесь её обсуждать. Остановимся на поведении самой Арбатовой. Требуя не ограничивать аборты, она при этом умудрялась гнусно высмеивать оппонента, всячески унижать его сторонников и за время шоу не меньше шести раз употребила блатное словечко «шобла» в отношении Русской Православной церкви, отрицающей, как и любая другая религия, аборты.

Интересно, что же такого накропала эта с позволения сказать писательница, которая из всего великого и могучего русского языка безошибочно умеет выбирать словечки характерные для лексикона подворотни?