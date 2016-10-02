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Тука сожалеет, что Донбасс с голода не вымер

опубликовано alex1943 в Вс, 02/10/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
Tuka
Заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий и временно перемёщённых лиц Георгий Тука уже не первый раз скажет, как завяжет:

«Полной блокады Донбасса никогда не было, ни одного дня. А осуществив определённые ограничения, чего мы добились? Там рублёвая зона, на 95 процентов российских товаров, от голода и жажды никто не умер. Просто люди покупают российские продукты. Даже те, кто работает в украинских кампаниях и получает зарплату в гривнах, тратят деньги на российские товары и тем самым поддерживают производителей страны-агрессора».

Получается, Георгий Тука сожалеет о том, что люди Донбасса до сих пор не вымерли с голода. А то, что полной блокады не было – так это он лукавит. Со своей стороны Украина сделала всё для того, чтобы лишить мятежные регионы лекарств, продовольствия, пенсий, пособий. А где могла – воды и электричества.

Но уморить нас не получилось. Зато кое-кто из стражей украинских рубежей сумел очень неплохо нажиться на блокаде, приоткрывая в свою пользу её заслонку. Есть случаи, когда наиболее шустрые хлопцы продавали дома и квартиры чтобы дать взятку за получение места на блок посту. Представляете, сколько они гребли за смену?


Василий Семёнов

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