Заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий и временно перемёщённых лиц Георгий Тука уже не первый раз скажет, как завяжет:

«Полной блокады Донбасса никогда не было, ни одного дня. А осуществив определённые ограничения, чего мы добились? Там рублёвая зона, на 95 процентов российских товаров, от голода и жажды никто не умер. Просто люди покупают российские продукты. Даже те, кто работает в украинских кампаниях и получает зарплату в гривнах, тратят деньги на российские товары и тем самым поддерживают производителей страны-агрессора».

Получается, Георгий Тука сожалеет о том, что люди Донбасса до сих пор не вымерли с голода. А то, что полной блокады не было – так это он лукавит. Со своей стороны Украина сделала всё для того, чтобы лишить мятежные регионы лекарств, продовольствия, пенсий, пособий. А где могла – воды и электричества.

Но уморить нас не получилось. Зато кое-кто из стражей украинских рубежей сумел очень неплохо нажиться на блокаде, приоткрывая в свою пользу её заслонку. Есть случаи, когда наиболее шустрые хлопцы продавали дома и квартиры чтобы дать взятку за получение места на блок посту. Представляете, сколько они гребли за смену?