В качестве наблюдателя в Донецк приехал Джульетто Кьеза

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Журналист, писатель и общественный деятель из Италии считает, что предварительное голосование в Донецкой Народной Республике, которое пройдет 2 октября, окажет влияние на политическую ситуацию во всей Европе. Такое мнение Джульетто Кьеза высказал вчера на пресс-конференции в Донецке .

«Меня больше интересует политический, международный аспект проведения праймериз. Народное голосование в международной политике имеет большое значение. Потому что нигде на Западе нет такой практики, там вообще демократия давно деградировала. Создание такого государства, как демократичная, стабильная и свободная Донецкая Республика станет большим примером для нас», — отметил Кьеза.

Кроме того, добавил он, если предварительное голосование пройдет успешно, это станет и большим шагом вперед для ДНР. «Создав демократическое государство, вы получите высокую оценку на международной арене, и это очевидно», — подытожил итальянский общественный деятель.

Напомним, что 2 октября жители будут выбирать кандидатов в депутаты местных советов и на должности местных глав в административно-территориальных единицах. Следить за ходом голосования намерены 1043 наблюдателя от кандидатов и 22 международных наблюдателя из Финляндии, Греции, Германии, Италии, Южной Осетии, Франции, Чехии, Сербии и др. стран. Освещать ход предварительного голосования намерены 147 журналистов. Украинских СМИ среди них нет

Очень жаль, что все эти люди проигнорировали референдум 2014.