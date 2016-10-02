Главная

Проклятие Грушевского тяготеет над Украиной

опубликовано alex1943 в Вс, 02/10/2016 - 10:31 Новость: тема тэги гео
Denga
Не только сегодняшние «укропы», но и их предки ещё 100 лет назад задавались горьким вопросом: почему как только Украина обретает незалежность, в этой благодатной стране богатой и землями, и водами, и недрами, становится просто невыносимо жить?

Об этом нынче не любят вспоминать, но именно в те времена первый президент Украины Грушевский с тяжёлым вздохом сказал: «Беда Украины в том, что ею правят те, кому она не нужна». И действительно поведение украинских правителей от Петлюры до наших дней можно охарактеризовать популярным анекдотом:

«Остап! – Га? – А що б ты робыв, колы б був царэм? – Нацарював бы сто карбованцив та втик». Аппетиты властных «остапов» в реальности гораздо больше. Кого ни возьми, хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко. Пока что втик, правда, один Янукович, зато с золотого унитаза. За ним последовал Сеня Кролик Яценюк. Смазывает уже пятки салом и сам Порошенко.

Кто же снимет проклятие Грушевского с Украины? Неужели Гройсман? Если здоровье позволит. Он сам недавно пожаловался, что из-за «временной нетрудоспособности» взял в качестве материальной помощи 10 тысяч гривен. На таблетки не хватало.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет