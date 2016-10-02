Проклятие Грушевского тяготеет над Украиной

Не только сегодняшние «укропы», но и их предки ещё 100 лет назад задавались горьким вопросом: почему как только Украина обретает незалежность, в этой благодатной стране богатой и землями, и водами, и недрами, становится просто невыносимо жить?

Об этом нынче не любят вспоминать, но именно в те времена первый президент Украины Грушевский с тяжёлым вздохом сказал: «Беда Украины в том, что ею правят те, кому она не нужна». И действительно поведение украинских правителей от Петлюры до наших дней можно охарактеризовать популярным анекдотом:

«Остап! – Га? – А що б ты робыв, колы б був царэм? – Нацарював бы сто карбованцив та втик». Аппетиты властных «остапов» в реальности гораздо больше. Кого ни возьми, хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко. Пока что втик, правда, один Янукович, зато с золотого унитаза. За ним последовал Сеня Кролик Яценюк. Смазывает уже пятки салом и сам Порошенко.

Кто же снимет проклятие Грушевского с Украины? Неужели Гройсман? Если здоровье позволит. Он сам недавно пожаловался, что из-за «временной нетрудоспособности» взял в качестве материальной помощи 10 тысяч гривен. На таблетки не хватало.