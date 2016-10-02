Под Петровским готовят разведение, а под Ясиноватой продолжают стрелять

ВСУ не оставляет попыток захватить стратегические рубежи под Горловкой и Ясиноватой. По сообщению источника в силовых ведомствах ДНР, вчера украинская сторона продолжила обстрелы сел Зайцево под Горловкой и Васильевка под Ясиноватой, а также промзоны рядом с дорогой на Горловку. Звуки тяжелых разрывов были хорошо слышны в Донецке.

«С 17:00 до 23:00 украинская сторона вела обстрелы поселка Зайцево на окраине Горловки, села Васильевка Ясиноватоского района и территории промзоны вблизи Ясиноватой, — сообщил собеседник — В общей сложности по этим участкам было выпущено 77 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

В Донбассе 1 октября началась процедура первого в истории конфликта разведения сил и средств, но войска были отведены только в районе города Золотое (ЛНР); в районах села Петровское (ДНР) и поселка Станица Луганская (ЛНР) киевская сторона сорвала разведение сторон, так и не дав приказ на отступление войск ВСУ с занимаемых позиций.

Такими темпами и с таким качеством разведение противоборствующих сторон можно продолжать еще пару лет на беду жителям Донбасса и на радость кровососам, которые построили бизнес на гражданской войне.