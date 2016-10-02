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Владимир Гройсман: «Регулирование цен на продукты - пережиток советского прошлого»

опубликовано alex1943 в Вс, 02/10/2016 - 11:40 Новость: тема тэги гео
produkti
Пресс-служба Кабинета министров Украины вчера сообщила «радостную» новость о том, что с 1 октября 2016-го года в Украине отменяется государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

В правительстве отменяют действие норм, ограничивающих максимальную надбавку к стоимости социальных продуктов питания в торговых сетях.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что регулирование цен на продукты - пережиток советского прошлого, от которого уже давно надо бы отказаться.

Пока что отказ от контроля цен на социальные продукты питания вводится в порядке эксперимента - на три месяца. Если эксперимент покажет, что цены на социальные продукты после отмены госрегулирования растут не быстрее, чем цены на продукты в принципе, то от госрегулирования в этой сфере могут отказаться навсегда.

Добавим, что в Народных республиках цены на социальные продукты питания находятся под государственным и народным контролем, что позволяет избежать их подорожания по вине недобросовестных торговцев.

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