Владимир Гройсман: «Регулирование цен на продукты - пережиток советского прошлого»

Пресс-служба Кабинета министров Украины вчера сообщила «радостную» новость о том, что с 1 октября 2016-го года в Украине отменяется государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

В правительстве отменяют действие норм, ограничивающих максимальную надбавку к стоимости социальных продуктов питания в торговых сетях.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что регулирование цен на продукты - пережиток советского прошлого, от которого уже давно надо бы отказаться.

Пока что отказ от контроля цен на социальные продукты питания вводится в порядке эксперимента - на три месяца. Если эксперимент покажет, что цены на социальные продукты после отмены госрегулирования растут не быстрее, чем цены на продукты в принципе, то от госрегулирования в этой сфере могут отказаться навсегда.

Добавим, что в Народных республиках цены на социальные продукты питания находятся под государственным и народным контролем, что позволяет избежать их подорожания по вине недобросовестных торговцев.