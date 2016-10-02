Опасения за "своих" под Алеппо

Американская администрация устами официальных представителей Госдепа почти заклинает остановить боевые действия сирийской правительственной армии в районе Алеппо (Сирия). Звучат фразы об "ужасающем наступлении" и дальнейшей "эскалации гражданской войны" в этой стране. Ничего похожего, когда боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) расширяли свои территории контроля и отрезали головы пленным, с американской стороны не наблюдалось.

Госдеп США резко поменяв тон, обвиняет Москву в том, что из-за ее действий соглашения США и РФ находятся на грани срыва. А в чем состояли эти соглашения? В том, чтобы войска "режима Асада" прекратили огонь и не отвечали в случае атак боевиков на позиции правительственной армии? Придумав самим себе очередную "красную линию", американская администрация шантажирует российское руководство тем, что выйдет из любых соглашений по Сирии. От Москвы теперь требуют предпринять немедленные шаги для "восстановления режима прекращения боевых действий". Все это напоминает затяжную истерику, между тем, конструктивный путь решения задачи восстановить довольно просто, нужно лишь выполнять то, что было написано в соглашениях.

То есть, американской стороне следует определиться с тем, кого они считают "умеренной оппозицией" и выполнять свои обязательства. Чего, собственно, американская администрация делать не хочет, перекладывая темы провала перемирия исключительно на Россию и сирийское правительство. Ситуация осложняется тем, что большинство стран мира смотрят в рот "американскому хозяину", либо не вмешиваются, наблюдая в роли "мудрой обезьяны" как "тигры" кусают друг друга.