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Эрдоган и Меркель возложили "особую ответственность"

опубликовано Артем Смолов в Вс, 02/10/2016 - 12:45 Статья: тема тэги гео
и Эрдоган-2
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонных переговоров сошлись на мнении, что именно на России лежит "особая миссия" за то, что происходит в Сирии. Они считают, что Россия несет "особую ответственность" за то, чтобы снизить уровень насилия и "дать шанс политическому процессу". Ранее, нечто подобное озвучил и глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Германии озабочены страданиями гражданского населения Алеппо. Немецкий МИД уверен, что режим прекращения огня "крайне необходим". Таким образом, позиция западных стран, с которой солидарен и президент Турции предполагает режим односторонних преимуществ. С одной стороны авиация американской коалиции наносит авиационные удары по позициям сирийской правительственной армии и разрушает мосты через Евфрат и электростанции. С другой стороны боевики отрезают головы военнопленным и обстреливают позиции Сирийской Армии в режиме перемирия. Проводят перегруппировки и оснащение оружием, поступающим из Европы через территорию Турции.

Соединенные Штаты не желают размежевать боевиков на "умеренных" и террористов, обвиняя при этом Россию. Американская администрация устами своих представителей из Госдепа публично шантажируем российское руководство мешками для трупов военных, новыми атаками российских самолетов и террористическими актами (боевиков) в российских городах. Все это сопровождается визгом о гуманитарной катастрофе в Алеппо. Такова общая картина западной политики, которая (грубо) состоит в шантаже, обмане и насилии. Если что-то идет не совсем по плану, устраивается скандал по "гуманитарному поводу".

Собственно, а чего ожидать от руководства Турции или Германии? Германского канцлера и немецкий МИД, например, не слишком волновали (и волнуют) хронические обстрелы Донецка и признаки гуманитарной катастрофы в этом районе Европы. Однако, как и в Сирии, немецкое руководство возлагает здесь на Россию "особую миссию" и "особую ответственность".

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Раз на России лежит "особая

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 02/10/2016 - 13:48

Раз на России лежит "особая ответственность", пора выгнать из Сирии и турок, и американскую коалицию.

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