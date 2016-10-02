Киллер для Путина: украинский «патриот» предлагает скинуться деньгами на убийство российского президента

Известный украинский волонтер Роман Доник обнародовал письмо некоего украинского «патриота», предложившего начать поиски киллера, который «уберет» российского президента Владимира Путина. Этот «патриот» заявляет, что вложиться в это дело могут даже украинские бизнесмены, которые потеряли свои активы в Крыму и на Донбассе. Сам инициатор поиска киллера для Путина тоже готов вложиться деньгами в это дело.

Текст опубликованного письма такой: «Добрый день Роман. Можете организовать сбор средств для поиска киллера для Путина. Я готов дать 10 долларов для того, чтобы его... Уверен, что много людей готовы выделить деньги на такое. Бизнесмены, чьи интересы были в Крыму и Донбассе до войны, рано или поздно окупят такой вклад. А если удастся собрать достаточное количество средств, то его уберет его же охрана. Змея без головы долго не протянет»...

Сам волонтер Доник такое предложение воспринял, как шутку, но объяснил, что убийство лидера РФ - не выход из ситуации. Более того, если Путина убьют, вероятность ухудшения ситуации как в России, так и на Украине увеличится в разы: «...Есть одно офигенное НО! Начнется такой лютый замес в переделе сфер влияния и бизнеса, что будет трещать вся 1/6 часть суши», - написал Роман Доник.

Письмо о поиске «киллера для Путина» вызвало ажиотаж в сети, при этом большинство активных пользователей согласны с тем, что убийство лидера РФ спровоцирует масштабную войну. Однако идея в массы вброшена, и это идея откровенного терроризма, который активно взращивается майданной властью Украины последние два с лишним года.