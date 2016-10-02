Вслед за славянской вышкой собираются восстановить вышку в Красноармейске

Высота телевизионной ретрансляционной вышки, которую восстанавливают рядом с городом Славянск, на горе Карачун (высота горы - 167, 6 метров над уровнем моря), к 1 октября достигла 131 метра.

Проектом восстановления предусмотрено, что построенная заново вышка должна быть высотой 180 метров. Сейчас на гору Карачун подвезли еще три секции телевизионной мачты, после монтажа которых, высота вышки достигнет проектной отметки.

Но высоты 180 метров мало для того, чего хотела бы киевская власть: возобновления трансляции телевизионных каналов бывшей Украины на территории, находящиеся под контролем ДНР и ЛНР.

Для возобновления такой трансляции на Донецк, Макеевку, Горловку, другие населенные пункты Донбасса необходимо восстановление дополнительного ретранслятора около города Красноармейск.

Но как сообщил 1 октября глава оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павел Жебривский, за восстановление телевизионной ретрансляционной вышки в окрестностях Красноармейска, «администрация», действующая по заданию киевской власти, намерена взяться сразу, как только будет восстановлена вышка на Карачуне.

Запланированная высота красноармейской вышки - 220 метров. Прежняя вышка на горе Карачун, разрушенная в ходе боев летом 2014 года, была в высоту 222 метра.

Видно, что, несмотря на общий экономический развал, деньги на войну, в том числе, информационную, у киевской власти находятся.