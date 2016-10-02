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Украинские вояки разбирают рельсы

опубликовано alex1943 в Вс, 02/10/2016 - 16:41 Новость: тема тэги гео
rels
Патруль украинских вояк, обходя ночью 30 сентября территорию железнодорожной станции Былбасовка (в 4 километрах к западу от центрального железнодорожного вокзала Славянска), обнаружил, что на одном из запасных путей разобрано соединение двух рельсов.

Патрульные подумали, что это дело рук диверсантов и доложили о порче железнодорожной колеи вышестоящему командованию.

Первоначальное дознание по факту выведения из строя одного из запасных путей станции Былбасовка никаких результатов не принесло. Никто ничего не видел и никто ни в чем не признавался.

Тогда местное военное командование решило установить за путевым хозяйством станции и местом, где был разобран стык двух рельсов, скрытую слежку. Уже в следующую ночь, 1 октября, наблюдавшие заметили группу из трех солдат, которые разбирали еще один рельсовый стык на той же колее. Их тут же задержали.

Пойманные с поличным «диверсанты» были из подразделения, несущего службу по охране станции Былбасовка. Солдаты узнали о находящемся неподалеку от станции пункте по приему металлолома и, договорившись с его хозяевами о вознаграждении, начали воровство охраняемого ими имущества.


Военкор Самур

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