Преступный режим Порошенко кинул своих убийц и мародеров на полное самообеспечение. В частности, каратели Вооруженных сил бывшей Украины в зоне карательной операции воруют у местного населения дрова, мебель, деревянные ограждения, чтобы как-то согреться на захваченной территории Донбасса. О данном факте заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«В преддверии холодов командованием вооруженных сил Украины сорвано плановое обеспечение своих подразделений твердыми видами топлива для обогрева мест размещения боевиков на фронте. Вследствие чего вояки 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцируемые в районе населенного пункта Луганское на линии боевого соприкосновения, решают данную проблему самостоятельно, а именно, занимаются хищением имущества у местного населения — воруют дрова, мебель и деревянные ограждения», — уточнил он.

Марочко добавил, что в связи с плохим финансовым обеспечением подразделений ВСУ в зоне так называемой «АТО» ухудшается их морально-психологическое состояние.

«В подразделениях с каждым месяцем учащаются перебои с выплатами денежного довольствия военнослужащим. Тем не менее, отсутствие стабильности в денежных выплатах не помешало командованию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовать сбор денег с личного состава по 100 гривен для празднования 29 октября «Дня военного финансиста», — отметил майор.