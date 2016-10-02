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Киев надеется на теплую зиму и не запасается нужным количеством газа

опубликовано alex1943 в Вс, 02/10/2016 - 18:01 Новость: тема тэги гео
gaz
Российский министр энергетики Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ситуация с отопительным сезоном на Украине сложная. По данным, которыми он располагает, Украина закачала в свои хранилища только чуть более 14 миллиардов кубометров газа вместо необходимых 17 миллиардов кубометров.

«При этом нормативная потребность, минимальная по нашим оценкам многолетним, около 17 млрд кубических метров газа, - сказал Новак. - Но, как мы слышали от наших украинских партнеров, они не собираются этой цифры достигать, они хотят закачать 15 миллиардов и пройти зиму, надеясь, что зима будет тёплой».

Украина упорно не хочет закупать российский газ для достижения полноценного объема по одной простой причине — на газ нет денег. Впрочем, денег нет на образование, медицину, другие социальные нужды страны: все съедает военно-промышленный комплекс, предприятия которого работают на продолжение так называемой «АТО».

Синоптики, между тем, теплой зимы для территории Украины не обещают, а, напротив, говоря о резком похолодании, даже с мокрым снегом, уже с 5 октября.

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