Ход праймериз в Донецке: жители голосуют за новую когорту политиков и управленцев

Более 290 тысяч жителей Донецка приняли сегодня участие в первых в истории свободного Донбасса предварительных выборах - праймериз. Таковы данные на 15.00.

Об этом заявил во время брифинга пресс-атташе Временной избирательной комиссии Олег Балыкин. «На текущий момент приняло участие в голосовании 291 тысяча 284 избирателя», — сказал он.

Напомним: первый этап праймериз в ДНР проходит в столице Республики - Донецке. Жители мегаполиса голосуют за лучших кандидатов на пост мэра города, в депутаты городского и районных советов. Всего в списках кандидатов значатся фамилии 1098 человек. Среди них - известные на Донбассе и на Украине политики, врачи, деятели культуры, учителя, бойцы армии ДНР, представители науки - граждане с активной жизненной позицией, которая ярко проявилась в трудное для Донбасса военное время.

В числе первых участие в праймериз принял глава ДНР Александр Захарченко. Он прибыл с женой Натальей и проголосовал на избирательном участке № 34, расположенном в здании общеобразовательной школы № 1 Ворошиловского района Донецка.

Международный наблюдатель из Финляндии - известный общественный деятель Йохан Бэкман так комментирует праймериз в Донецке: «Я считаю, что сегодня мы видим образцовый демократический процесс. Проведение праймериз усиливает международную позицию ДНР».