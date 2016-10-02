Преступный режим Порошенко заставляет воевать жителей оккупированной части ЛНР с земляками

У украинского агрессора сложились большие проблемы с «пушечным мясом», поэтому оккупанты заставляют луганчан воевать с луганчанами. В частности, военкоматы на подконтрольной Киеву территории Луганщины из-за нехватки боевиков в зоне карательной операции начали активную работу по формированию отрядов самообороны из местных жителей. О данном факте проинформировал официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

«Украинское командование в зоне так называемой „АТО“ проводит агитационные мероприятия по формированию отрядов самообороны из местных жителей», — отметил он.

«По нашим агентурным данным, в связи с нехваткой личного состава и плохим морально-психологическим состоянием солдат Вооруженных сил бывшей Украины, в подконтрольных Украине районах Луганской области военкоматы начали активную работу по формированию этих отрядов. С этой целью в организации, предприятия и сельсоветы направлены запросы на предоставление полных списков сотрудников, а также повестки для прохождения ими полных медосмотров и последующей мобилизации», — рассказал Марочко.

«Нам известно, что большая часть населения негативно относится к этим мероприятиям. Многие, чтобы не получать подобные повестки уходят в отпуск, больничный или увольняются», — уточнил представитель оборонного ведомства Республики.