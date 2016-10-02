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Киевляне активно протестуют против проспекта Бандеры, одобренного властью майданщиков

опубликовано vinodelov в Вс, 02/10/2016 - 18:25 Новость: тема тэги гео
Проспект Степана Бандеры

В отличие от депутатов Киевсовета, жители украинской столицы не хотят иметь в городе проспект имени фашистского прихвостня, лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Об этом они ясно заявили в своей электронной петиции киевским властям. В рекордно короткие сроки вместо положенных десяти тысяч эта петиция собрала сто тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета. «В связи с тем, что личность Степана Бандеры является неоднозначной даже для украинских граждан, а для многих — даже провокационной, следует присвоить проспекту нейтральное название. Если Украина не хочет повторять советское прошлое, то не следует повторять и советские методы, насаждая везде образ Бандеры, как советы насаждали образ Ленина» — говорится, а антибандеровской петиции. Также в тексте указано, что лидер ОУН Степан Бандера не имел никакого отношения к Киеву или к современной Украине. Сбор подписей продлится еще семь дней.

Напомним: Московский проспект в Киеве официально стал проспектом Степана Бандеры 9 августа 2016 года.

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