Зарубежные инвесторы на желают вкладываться в Украину: слишком много криминала и нет верховенства закона

Как заявил бизнес-омбудсмен на Украине Альгирдас Шемета, сейчас в стране майдана в десять раз меньше инвестиций на душу населения, чем в крошечной Эстонии, и в пять раз меньше, чем в Польше.

Об этом Шемета рассказал на IX международном инвестиционном форуме «Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие», который проходит в Новой Каховке на Херсонщине.

По словам бизнес-омбудсмена, нежелание инвестировать в Украину у зарубежных предпринимателей связано с несовершенной налоговой системой и администрированием налогов, верховенством криминала и его принципов в бизнесе, а также с отсутствием нормальной судебной и государственной систем.

По сообщениям украинских СМИ, в этом форуме принимают участие представители бизнеса из 27 стран мира, а всего для участия в форуме в Новую Каховку приехали около 400 предпринимателей.