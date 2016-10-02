Зарубежные инвесторы на желают вкладываться в Украину: слишком много криминала и нет верховенства закона
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Зарубежные инвесторы на желают вкладываться в Украину: слишком много криминала и нет верховенства закона
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
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