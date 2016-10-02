Успешное проведение праймериз — важный шаг на пути к международному признанию ДНР: наблюдатель из Финляндии

Во время предварительных выборов в воскресенье, 2 октября, доцент Хельсинского университета Йохан Бэкман, прибывший на Донбасс как международный наблюдатель, рассказал журналистам, что праймериз в ДНР проходят образцово с точки зрения демократии и международных норм.

«Я приехал сюда ещё в мае, несколько месяцев я наблюдал за процессом подготовки праймериз. Могу сказать, что весь процесс подготовки является прозрачным, законным, открытым и демократичным, — сказал Бэкман. — Никаких нарушений мы здесь не зафиксировали — ни я, ни мои коллеги, другие иностранные наблюдатели, которых около 20 сейчас в ДНР. Процесс является образцовым с точки зрения демократии и международных норм, и я уверен, что мои иностранные коллеги согласятся с тем, что вы даете нам надежду — вашей молодой демократией и естественными демократическими процессами. Потому что, к сожалению, у нас на Западе и в ЕС много проблем с демократией и свободой слова. Едва ли западные государства завтра признают вашу республику, тем не менее, успешное проведение праймериз является важным шагом в процессе международного признания ДНР».

Бэкман отметил также, что до сих пор западные СМИ почти не писали о подготовке предварительных выборов в ДНР. Но с помощью иностранных наблюдателей, которые присутствуют на праймериз, появилась возможность прорвать эту стену молчания. «Все иностранные наблюдатели, журналисты и эксперты из западных стран, которые здесь побывали, своими глазами увидели, что здесь происходит. И они, естественно, много материалов выложили в социальные СМИ, а это очень сильно влияет на общественное мнение западных стран. Сегодня и завтра наша работа будет продолжаться», — подчеркнул финский наблюдатель.

Напомним: по официальным данным на 15.00 в Донецке проголосовали более 290 тысяч граждан ДНР. Об этом заявил на воскресном брифинге пресс-атташе Временной избирательной комиссии Олег Балыкин. «На 15:00 приняло участие в голосовании 291284 избирателя. Это информация, которая поступает от участковых избирательных комиссий. Достаточно высокая явка является лишним подтверждением интереса граждан к тем процессам, которые проходят в Донецкой Народной Республике. Люди активно интересуются программами кандидатов и принимают участие в предварительном голосовании», — сказал он.