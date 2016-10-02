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Голодные киевские пенсионеры в очереди за бесплатным супом и лекарствами

опубликовано vinodelov в Вс, 02/10/2016 - 19:32 Новость: тема тэги гео

В столице Украины благотворительная столовая в переулке Лобачевского испытывает небывалый наплыв голодных киевских пенсионеров. Столовая может принять 100–200 человек единовременно, но стоят в очереди тысячи пожилых людей. Такого не было даже в жестокие 90-е годы…

«Я получаю пенсию в тысячу гривен, что можно купить на эти деньги, если коммуналка за квартиру 1200 гривен? У меня не остается ни копейки на еду, и еще копится долг. Я несколько раз падала в обморок от голода, меня увозила „скорая помощь“, но они ведь не кормят», — рассказывает коренная киевлянка Наталья Леонидовна.

«Я пришла сюда поесть и получить набор лекарств, но мне не хватило лекарств, меня не было в списке. Я падаю в обмороки на улицах, но людям все равно, никто не помогает. Я скоро умру, я понимаю это. Вот такая у нас стала в Киеве жизнь»,- говорит некогда уважаемая учительница младших классов…

Впрочем, едва только нищие пенсионеры Киева начинали рассказывать о своих проблемах, журналисты украинских СМИ перебивали их и требовали говорить о том, как им нравится обстановка в столовой… На глазах украинских журналистов прошла раздача пакетов с лекарствами, но примерно половину пенсионеров пришлось вывести из столовой, потому что их не было в списках на получение помощи себестоимостью 200 гривен. Многие плакали от унижения и отчаяния, говорили, что без лекарств они погибнут. Работники столовой уговаривали пенсионеров потерпеть, предлагая приходить на следующий день. В общей сложности, по словам персонала этой столовой, они могут раздавать по 100 наборов лекарств и 700 порций еды в день, но этого катастрофически мало…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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