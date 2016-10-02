Праймериз в Донецке: прифронтовой Петровский район голосует даже под обстрелом

Даже обстрелы со стороны украинских силовиков не помешали жителям прифронтового Петровского района Донецка активно участвовать в праймериз, которые состоялись в воскресенье, 2 октября.

Высокую явку избирателей на предварительные выборы (праймериз) отметил действующий глава района Максим Жуковский. Вот что он сказал: «В восемь часов утра все 20 избирательных участков района были открыты. Поток людей изначально был достаточно большим. Должен сказать, что явка высокая, такой активности людей даже не ожидали».

Всего тут насчитывается около 60 тысяч избирателей. Наибольшую активность в предварительных выборах показали жители окраинного шахтерского поселка Трудовские, где еще утром была слышна стрельба с украинских позиций.

Напомним: Петровский район Донецка, расположенный в прифронтовой зоне, еще с лета 2014 года постоянно обстреливается украинскими оккупантами. За время войны, развязанной Киевом на Донбассе, в этом районе повреждены и разрушены обстрелами около 1 200 жилых домов в частном секторе и 300 зданий коммунальной формы собственности. Даже во время объявленного «перемирия» ВСУ почти каждый день открывают огонь по окраинам Петровского района.