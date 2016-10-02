Перемирие, говорите? Но обстрелы-то продолжаются!

Обстрелы территории Донецкой народной республики со стороны ВСУ участились настолько, что оперативное командование ДНР вынуждено констатировать обострение обстановки на линии разграничения. За прошедшие сутки населенные пункты Республики были обстреляны 269 раз.

«В Донецкой Народной Республике обстановка обостряется. За прошедшие сутки украинские силовики 269 раз обстреляли территорию Республики из всех видов вооружения, в том числе запрещенного Минскими договоренностями», — заявил спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он также сообщил, что есть боевые потери: двое военнослужащих армии ДНР погибли, еще один ранен.

В воскресенье, 2 октября, армеец с позывным «Крик» сообщил следующее: «ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня практически по всей линии фронта. Около 19:00 украинская армия начала обстрел поселков Гольмовский, Зайцево и Горловку. Противник использует танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов в поселке Гольмовский прекратилась подача воды. Также сегодня неоднократно ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий авдеевскую промзону севернее Донецка. Огонь корректируется при помощи разведывательных беспилотников. Западные окраины Донецка также под обстрелом, огонь ведется из оккупированной Марьинки. На мариупольском направлении по поселку Коминтерново противник отработал минометами, БМП и крупнокалиберными пулеметами».