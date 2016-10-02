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Киевские вандалы снова осквернили памятник князю Владимиру Великому

опубликовано vinodelov в Вс, 02/10/2016 - 20:54 Новость: тема тэги гео
Памятник

Как уже сообщалось, на прошлой неделе памятник киевскому князю Владимиру Великому, крестившему Русь, залили красной краской. И вот очередной факт вандализма.

Памятник в парке «Владимирская горка» неизвестные разрисовали свастикой и надписями «ПТН ПНХ».

Памятник крестителю Руси князю Владимиру Великому — старейший скульптурный памятник Киева, сооруженный в 1853 г. Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.

Даже после первого случая порчи монумента киевские власти не удосужились организовать охрану или же предпринять хоть какие-то меры безопасности, тем более что случаи вандализма в столице Украины увеличиваются с каждым днем.

Несколькими днями раньше в Киеве исчез памятник подпольщице-партизанке Зое Космодемьянской, который находился в одноименном скверике на пересечении улиц Гончара и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе Киева. Националисты его практически разрушили и теперь стоит вопрос, возвращать ли памятник на прежнее место, поскольку защитить его от вандалов киевская власть не в состоянии.

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___Жидо-украинцы окупировали

опубликовано MENA_UFA (не проверено) в Вс, 02/10/2016 - 21:28

___Жидо-украинцы окупировали часть Руси, фактически в 1993 г.,
т.к. руские, насколько известно, не давали свои земли каким-то
гуцулам (или как их там называют: галичане, украинцы...).
___Ну а окупанты и должны себя вести так (так-же вели себя
банды Бандеры-Попеля и Шухевича, когда спустились с гор Карпат).

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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