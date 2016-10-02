Киевские вандалы снова осквернили памятник князю Владимиру Великому

Как уже сообщалось, на прошлой неделе памятник киевскому князю Владимиру Великому, крестившему Русь, залили красной краской. И вот очередной факт вандализма.

Памятник в парке «Владимирская горка» неизвестные разрисовали свастикой и надписями «ПТН ПНХ».

Памятник крестителю Руси князю Владимиру Великому — старейший скульптурный памятник Киева, сооруженный в 1853 г. Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.

Даже после первого случая порчи монумента киевские власти не удосужились организовать охрану или же предпринять хоть какие-то меры безопасности, тем более что случаи вандализма в столице Украины увеличиваются с каждым днем.

Несколькими днями раньше в Киеве исчез памятник подпольщице-партизанке Зое Космодемьянской, который находился в одноименном скверике на пересечении улиц Гончара и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе Киева. Националисты его практически разрушили и теперь стоит вопрос, возвращать ли памятник на прежнее место, поскольку защитить его от вандалов киевская власть не в состоянии.