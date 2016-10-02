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Главная На Украине требуют сделать самогон национальным напитком опубликовано vinodelov в Вс, 02/10/2016 - 21:02 Новость: тема тэги гео Жители страны «404» требуют справедливости в отношении их любимого национального напитка, приготовленного в домашних условиях. Смогут ли они преодолеть довольно сильное лобби производителей водки, покажет лишь время. На официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко предоставить для самогона статус национального напитка. «Предоставить самогону статус национального напитка», — говорится в петиции № 22/029375-эп. Автором петиции выступил Игорь Приходько. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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