«Правый сектор» грозит украинской власти беспорядками

В связи с продвижением на Украине закона «о презумпции правоты полиции», экстремисты-националисты «Правого сектора» заявил о том, что украинские власти использовали случай с убийством полицейских в Днепропетровске, чтобы создать в настоящее «полицейское государство».

«Правосеки» утверждают, что заявление высшего управления МВД о необходимости «Презумпции правоты полиции» — более жёсткая законодательная инициатива, чем «скандально известные диктаторские законы 16 января 2014 года». Радикалы «Правого сектора» откровенно угрожают майданной власти беспорядками.

«Заявления высшего руководства МВД о необходимости так называемой презумпции правоты полиции — более жесткая законодательная инициатива, чем скандальные законы 16 января 2014 года. Мы хотим напомнить, что после принятия этих законов, украинский народ восстал и начались бои на Грушевского, что дало толчок к очередной эскалации революционного протеста и бегства диктатора Януковича», — говорится в заявлении.

Напомним: 25 сентября в Днепропетровске (после декоммунизации город назван — Днепр) экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая (женщина) скончалась на операционном столе. Когда убийца пытался скрыться, водитель маршрутки перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке. Всего было совершено 8 выстрелов.