Сводка событий в Сирии за 2 октября 2016 года

Командование сирийской армии призвало боевиков покинуть восточные районы Алеппо, передает официальное сирийское агентство SANA. «Командование вооруженных сил призывает всех боевиков в восточных кварталах Алеппо покинуть эти кварталы и дать людям жить обычной жизнью», — цитирует SANA. Отмечается, что пожелавшим выйти боевикам «будет гарантирован безопасный проход и необходимая помощь».

Восточные районы сирийского города Алеппо, контролируемые джихадистами, вновь подверглись массированным обстрелам со стороны правительственной армии и воздушным бомбардировкам российских военно-космических сил (ВКС), сообщает Reuters. Третий раз за последние несколько дней целью авиаударов стала самая большая больница в восточном Алеппо. По словам повстанцев и спасателей на госпиталь было сброшено не менее семи бомб. В этот момент в здании находилось несколько пациентов и врачей. Собеседники агентства заявляют, что двое пациентов погибли, еще 13 получили ранения.

В пресс-релизе «Сирийско-американском медицинского общества» (SAMS) говорится, что в восточном Алеппо на 300 тысяч жителей осталось всего 29 врачей и пять госпиталей — два травматологических отделения и три отделения первой помощи.

Глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал установить перемирие в Алеппо. Об этом дипломат заявил в своем фейсбуке. «Бомбардировки Алеппо должны наконец остановиться! Те, кто хотят воевать с террористами, не атакуют госпитали», — написал он.

Штайнмайер подчеркнул, что бомбардировки в сирийском городе должны прекратиться «настолько быстро, насколько это возможно».

Военное вторжение в Сирийскую Арабскую Республику станет для США самоубийством. Такое заявление сделал советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам, руководитель Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Велаяти.

По его мнению, военная компания в Сирии сулит американцам третье поражение в регионе после Афганистана и Ирака. Однако неудача в Сирии обойдется США куда дороже, чем предыдущие фиаско, — полагает Велаяти.

Советник выразил мнение, что США не решатся на прямое военное вторжение. Народ Сирии на протяжении шести лет противостоит иностранному вмешательству Запада во главе с Соединенными Штатами. Выстоит он и в случае прямого вторжения американцев, — заключил Велаяти.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 702. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 66 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (39), Дамаск (18), Латакия (6) и Хама (3).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Как сообщает газета Independent, пока международное внимание приковано к событиям в сирийском Алеппо, другая наступательная операция разворачивается на иных рубежах арабской республики. Согласно информации издания, Анкара направила тысячу военнослужащих к границе с Сирией, где они вместе с оппозиционными силами должны образовать так называемую зону охраны.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо н.п. Азизи и квартал Эль-Машарка в городе Алеппо.

В провинции Алеппо обстрелам террористических группировок подверглись населенные пункты Шурфа, Маканис-Эд-Дувайри, Беньямин, Шейх-Али-Кобтани; кварталы «1070», Рамуси, Аз-Загра, Дар-Меньян, Эль-Машарка, Хай-эль-Ансари, Салах-эд-Дин, Эль-Халидия, Эль-Махамед, крепость Карьят-Халаб, торговый центр «Кастелло», КПП №1 и №2 на дороге Кастелло, район цементного завода, артиллерийское училище и училище вооружения в городе Алеппо, а также позиции правительственных войск в районе южных ферм в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, городских кварталов Хай-эль-Ансари и «1070».

В результате обстрела боевиками, северных районов, контролируемых правительственными силами, погибли чемпионка Сирии по плаванию Mireille Hindoyan (Фото 2)и ее 12-летний брат Арман.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Части Республиканской гвардии САА, поддержанные отрядами «Лива Аль-Кудс», продолжили наступление в районе Алеппо - Бустан Аль-Паша, где вытеснили боевиков из еще нескольких зданий. Также САА удалось продвинуться в районе Таль Умм Аббуд.

Сирийская армия и курдские ополченцы освободили промышленный район Шкайф на северо западе города Алеппо.

От боевиков очищена вся территория больницы «Аль-Кинди», завод по производству ковров, взяты западные склоны гор района Аль-Шкейф, высота Аль-Хамра и плантации Аль-Ситашь, расположенные к юго-западу от лагеря беженцев Хандарат.

Правительственные силы перекрыли дорогу Эль-Джанджуль, по которой боевики получали продовольствие и оружие с севера Сирии.

Продолжаются бои за район Сулейман аль-Халяби, САА наступает у насосной станции воды, где от боевиков также очищено несколько зданий (Фото 3,4,5, вложенный файл).

Командующий SDF Абу Анджад заявил, что курдские отряды не оставят Манбидж: «Когда солнце встает на западе и сядет на востоке настанет день, когда мы выйдем из Манбиджа. Мы дети города Манбидж, где погибли сотни мучеников и тысячи получили ранения. Я не буду предавать кровь мучеников».

SDF очистили от боевиков ИГ н.п. Alarima на севере провинции.

Протурецкие боевики выбили ИГиловцев из н.п. Turkman Bareh, расположенного к востоку от города Аль-Раи. Протурецкие боевики достигли окраин н.п. Ахтарин и Дабик (Фото 6).

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила четыре тактические единицы, три боевые позиции и транспортное средство ИГ. У города Мара - два тактических подразделения, четыре боевые позиции и транспортное средство ИГ.

Латакия. Православной общине города Латакия доставлен гуманитарный груз, общей массой 2,68 тонн.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты - Айн-Эль-Кантара, Кинсибба, Раша, Шир-Адаба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Скандария, Махарда и Карах.

Джихадисты обвинили ВВС САР в использовании газообразного хлора в городе Кафр Зита.

ВВС САР и ВКС РФ нанесли десятки воздушных ударов по наступающим джихадистам в н.п. Таибат Аль-Имам, Каукаб, Карах, Маан, Lawkab, Zilaqiat, Souran, Helfaya и Кафр Зита.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Арбил, Хараста, Джобар, Дума, Джаур-Эль-Баша, фермы в населенном пункте Хауш-Эль-Фара и высоту с отметкой 612 в провинции Дамаск.

Прочие террористические группировки из танков, реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Дамаск населенные пункты Хауш-Насри, Джобар, больницу Ибн-Сина, школы медицинской службы в населенном пункте Хараста и электростанции в населенном пункте Джобар.

Части 4-й и 7-й механизированных дивизий Сирийской Арабской Армии начали наступление в районе Западной Гуты, атаковав н.п. Дирхабия, расположенный на окраине города Хан-аш-Ших.

Подразделения САА атаковали боевиков в Таль Курди в Восточной Гуте.

ИГиловцы напали на позиции Свободной сирийской Армии в Джебель Афаи.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Ас-Сед и н.п. Аль-Ядуда.

Дейр-эз-Зор. Российские грузовые самолеты сбросили несколько тонн гуманитарной помощи осажденному гарнизону Дейр-эз-Зора.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 4 нефтяные автоцистерны и четыре нефтяные скважины ИГ.

Ракка. Согласно сообщению ISNA, почти 90% жителей Ракки избавились от своих телевизоров, телевизионных спутников и приемников из-за страха перед ИГ.

Авиация коалиции у города Ракка уничтожила две качалки нефти и повредила два пути снабжения ИГ.