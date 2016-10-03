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Главная Наступление в Сулейман аль-Халяби опубликовано Марат Мусин в Пнд, 03/10/2016 - 08:18

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Утром 30 сентября правительственные силы начали наступление смежными флангами на районы Сулейман аль-Халяби и Бустан аль-Баша.На момент наступления линия фронта пролегала вдоль улицы аль-Санобари, разделяющей район Сулейман аль-Халяби на две половины - одну занимает сирийская армия, другая половина - под боевиками Джебхат ан-Нусра и союзными группировками. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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