Наступление в Сулейман аль-Халяби
опубликовано Марат Мусин в Пнд, 03/10/2016 - 08:18
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
Утром 30 сентября правительственные силы начали наступление смежными флангами на районы Сулейман аль-Халяби и Бустан аль-Баша.На момент наступления линия фронта пролегала вдоль улицы аль-Санобари, разделяющей район Сулейман аль-Халяби на две половины - одну занимает сирийская армия, другая половина - под боевиками Джебхат ан-Нусра и союзными группировками.
:: Марат Мусин ::
Автор (или псевдоним)
Марат Мусин
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