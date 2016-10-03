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Спецназ от Антония Мачеревича

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 09:48 Новость: тема тэги гео
Poljak
Сказать что министр обороны Польши Антоний Мачеревич – личность одиозная, значит мало что сказать. Это один из наиболее ярых действующих русофобов не только Речи Посполитой, но и всего Евросоюза. Его воинственные заявления в адрес России звучат на грани фола. Однако как выясняется, Мачеревич уже от слов переходит к делу.

В нарушение даже польской конституции он направил на Украину три группы спецназовцев по шесть человек в каждой. Они уже прибыли в Донбасс и расположились в одном из спортивно-оздоровительных комплексов в нескольких десятках километров от линии противостояния. Прибыли они отнюдь не для того чтобы обучать украинских вояк, как их канадские и прочие коллеги. Поляки будут непосредственно участвовать в диверсиях за линией фронта, десантироваться туда, устраивать засады. Могут также вести боевые действия в густо застроенной и населённой местности.

Это не просто офицеры, а элита польской армии. В Донбасс они прибыли со своим спецтранспортом, оружием, техническими средствами. Каждому выдано по две тысячи патронов. Получается, что Польша становится одной из сторон военного конфликта на Юго-Востоке. Интересно, что запоёт Мачеревич в случае, когда кто-либо из его «белых орлов» угодит в плен или будет убит? Призовёт к новым санкциям против России как страны-агрессора?


Василий Семёнов

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