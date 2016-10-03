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Украинская полная недоговороспособность и в региональном масштабе

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 09:54 Новость: тема тэги гео
Poroch
Беззаветная вера в «святую» для каждого свидомого украинца землю – Евросоюз, сыграла нехорошую роль не только для рядовых скакунов, но и для таких весьма искушённых и циничных украинских политиков, как бывший глава КГБ на Украине Евгений Марчук, бывший президент незалежной Леонид Кучма, да и нынешний вождь кастрюлеголовых Петро Порошенко.

Их беда в том, что уверовав в собственную пропаганду о том, что Европа и Запад в целом с ними, они никак не могут трезво воспринять охлаждение западных политиков в отношении украинских дел. Им всё кажется, что Запад вот-вот станет в один строй с ними и устремится отражать «агрессию России». Заявления же в свой адрес, всё чаще звучащие в последнее время с требованиями соблюдать условия Минска, проводить обещанные реформы, они воспринимают как зраду, при этом веря, что зрадничают лишь отдельные политики Запада, а в целом он по-прежнему с ними.

Подобные настроения разделяет и гауляйтер Луганщины Юрий Гарбуз, заявивший, что разделение враждующих сторон на ряде участках невозможно, поскольку Украине якобы придётся сдать станицу Луганская. А значит, договорённости можно не выполнять.

Осмелился ли бы чиновник регионального уровня нести подобное, если бы его руководство не разделяло его мнение?


Василий Семёнов

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