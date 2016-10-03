«Мене, текел, фарес» - учтены, измерены, взвешены

Украинское руководство уже и не знает, с какого ещё бока ущемить вынужденных переселенцев с Донбасса. Вот Кабинет министров Украины назвал государственные органы, которые смогут выявлять состоятельных переселенцев. Вся собранная информация о них стекается в так называемый Единый реестр. Помимо общей информации о каждом беженце теперь настоятельно интересуются его трудоустройством, жилищными условиями, местом учёбы детей и наличием недвижимости в городах Украины.

Теперь правительство объявило о необходимости внесения в базу данных информации о наличии у каждого из членов семьи на депозитном банковском счёте денежных средств в размере, превышающем десятикратный размер прожитого минимума для трудоспособных лиц – 14.5 тысячи гривен.

Доступ к списку переселенцев могут получить даже общественные объединения, волонтёрские и благотворительные организации, оказывающие адресную помощь переселенцам. В условиях правовой анархии, царящей на Украине, это открывает лазейку для злоумышленников, которые смогут выявлять сбежавших на незалежну «богатеньких буратин» и беззастенчиво их грабить.