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«Мене, текел, фарес» - учтены, измерены, взвешены

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 09:57 Новость: тема тэги гео
mene
Украинское руководство уже и не знает, с какого ещё бока ущемить вынужденных переселенцев с Донбасса. Вот Кабинет министров Украины назвал государственные органы, которые смогут выявлять состоятельных переселенцев. Вся собранная информация о них стекается в так называемый Единый реестр. Помимо общей информации о каждом беженце теперь настоятельно интересуются его трудоустройством, жилищными условиями, местом учёбы детей и наличием недвижимости в городах Украины.

Теперь правительство объявило о необходимости внесения в базу данных информации о наличии у каждого из членов семьи на депозитном банковском счёте денежных средств в размере, превышающем десятикратный размер прожитого минимума для трудоспособных лиц – 14.5 тысячи гривен.

Доступ к списку переселенцев могут получить даже общественные объединения, волонтёрские и благотворительные организации, оказывающие адресную помощь переселенцам. В условиях правовой анархии, царящей на Украине, это открывает лазейку для злоумышленников, которые смогут выявлять сбежавших на незалежну «богатеньких буратин» и беззастенчиво их грабить.


Василий Семёнов

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