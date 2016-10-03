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Продуктов будет больше, а цены – снизятся

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 10:01 Новость: тема тэги гео
izobilije
Глава Республики Александр Захарченко заявил, что в условиях экономической блокады и непрекращающихся боевых действий основной задачей является обеспечение каждого жителя ДНР качественными и недорогими продуктами питания. То есть обеспечение продуктовой безопасности ДНР в максимально сжатые сроки. Люди должны иметь возможность приобретать мясо, фрукты и овощи по мере своих потребностей.

В животноводстве ставится задача наполнения рынка мясом. Уже модернизируется крупнейшая в ДНР Шахтёрская птицефабрика. Этот процесс завершится к весне следующего года и шахтёрцы смогут обеспечить мясом птицы не только нашу Республику, но и ЛНР. Предпринимаются меры по развитию ферм по выращиванию крупного рогатого скота.

В числе следующих мер: осуществление программы «Садоводство», в ходе которой к весне 2017 года в Республике будет высажено около полумиллиона саженцев, в первую очередь в Старобешевском, Новоазовском и Амвросиевском районах. Первостепенное внимание уделяется и развитию тепличного овощеводства. А как отдельная задача – ставится требование снижения цен на овощи на рынках. Власть обещает строго контролировать продавцов и бизнесменов.


Василий Семёнов

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