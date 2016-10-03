В Донецкой Народной Республике к зиме готовы

Как говорится, зима всегда приходит неожиданно. Особенно для нерадивых хозяйственников. Однако в ДНР такого быть в принципе не должно. Ведь если коммунальное хозяйство функционировало даже в период ожесточённых военных действий, то уж во времена относительного затишья оно тем более должно исправно выполнять свои обязанности.

Так, к началу октября готовность тепловых сетей в городах и районах Республики составляли уже более 97 процентов. Из 15 тысяч домов комплексно были готовы свыше 14.5 тысяч. Из 1143 котельных Республики полная готовность в 1064 котельных. Это отмечено в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

На сегодняшний день проводится работа по заполнению магистральных тепловых сетей и внутридомовых сетей водой, ведётся их опрессовка, то есть в тепловые сети подают давление для определения их герметичности и способности выдерживать проектное рабочее давление.

В случае резкого ухудшения погоды системы централизованного отопления могут быть запущены в работу даже раньше срока.