Этой ночью в Ясиноватой 9 домов были повреждены из-за ночного обстрела

Такое сообщение сделал и.о. главы администрации Олег Моргун: «Всего в Ясиноватой повреждены девять домов. На третьем центральном микрорайоне зафиксировано прямое попадание в дом №11, кв. 8. Предположительно мина калибра 120 мм. Также повреждены дома по улицам Транспортная, 35, 36, 37 и 38, Красный Октябрь, 62 и Победы, 23, 24 и 25, — сказал собеседник агентства. - Кроме того, повреждены три автомобиля».

Это страшно, но надо признать - перемирия в Донецке нет и неизвестно когда будет.

Источник в силовых ведомствах ДНР по этому поводу сообщил: «В 23:45 украинская сторона начала обстрел территории промзоны под Ясиноватой. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — сказал собеседник.

ВСУ использовали также минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В общей сложности с позиций украинских подразделений было выпущено 35 артснарядов и мин. Другими cловами бои продолжаются.

Напомним, что с середины сентября со стороны ДНР действует полное и безусловное прекращение огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе.