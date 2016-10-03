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Этой ночью в Ясиноватой 9 домов были повреждены из-за ночного обстрела

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 10:07 Новость: тема тэги гео
OBSTREK
Такое сообщение сделал и.о. главы администрации Олег Моргун: «Всего в Ясиноватой повреждены девять домов. На третьем центральном микрорайоне зафиксировано прямое попадание в дом №11, кв. 8. Предположительно мина калибра 120 мм. Также повреждены дома по улицам Транспортная, 35, 36, 37 и 38, Красный Октябрь, 62 и Победы, 23, 24 и 25, — сказал собеседник агентства. - Кроме того, повреждены три автомобиля».

Это страшно, но надо признать - перемирия в Донецке нет и неизвестно когда будет.
Источник в силовых ведомствах ДНР по этому поводу сообщил: «В 23:45 украинская сторона начала обстрел территории промзоны под Ясиноватой. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — сказал собеседник.

ВСУ использовали также минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В общей сложности с позиций украинских подразделений было выпущено 35 артснарядов и мин. Другими cловами бои продолжаются.
Напомним, что с середины сентября со стороны ДНР действует полное и безусловное прекращение огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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