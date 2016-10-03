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Растёт экономический потенциал Макеевки

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 10:09 Новость: тема тэги гео
makeevugol
Второй по размеру город Донецкой Народной Республики – Макеевка, на сегодняшний день располагает 1093 действующими предприятиями. Из них 186 – в сфере промышленности. В первом полугодии в городе было создано 58 новых предприятий, а 19, из числа ранее остановленных, возобновили свою деятельность.

Во всех отраслях экономики в городе заняты свыше 54 тысяч человек. Четверть из них работают в угольной отрасли, которая представлена градообразующим предприятием «Макеевуголь». С начала года здесь введены в эксплуатацию две лавы, что позволило увеличить добычу угля до 550 тысяч тонн. В декабре планируется ввод в эксплуатацию ещё одной лавы на шахте «Холодная Балка».

Важную роль в экономике города и Республики также играют предприятия коксохимической и металлургической отраслей. По объёмам реализации промышленной продукции Макеевка занимает второе место в Республике. По предприятиям горно-металлургического комплекса 59 процентов приходятся на металлургию, 27 процентов занимает нефтехимическая отрасль.

Хотя Макеевка – крупнейший индустриальный центр, но на городских землях посевные площади зерновых культур увеличились на 48 процентов, а на кормовых – на 37. Урожайность по итогам нынешнего сельскохозяйственного года составила 6.3 тысячи тонн зерна.


Василий Семёнов

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