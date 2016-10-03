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Чешские наблюдатели в восторге от праймериз в ДНР

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 10:38 Новость: тема тэги гео
PRAJ
Международный наблюдатель, депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек констатировал вчера вечером, после закрытия участков, высокий уровень организации и явки праймериз в Донецке.

«Мы отметили прекрасную организацию выборного процесса, — сказал собеседник агентства. — У избирательных урн были отмечены даже очереди, при этом мы не отметили ни единой ошибки в организации праймериз».

Чешский парламентарий отметил, что на ряде участков уже к середине дня показатель явки приблизился к 50 процентам от числа зарегистрированных избирателей. «Мы по- хорошему завидуем вам, так как в нашей стране, например, явка на выборы едва достигает 30-35 процентов избирателей», — признался Ондрачек.

Его коллега и соотечественник Ярослав Борка добавил, что жителям Чехии и других стран на Западе труднодоступна объективная информация о Донецкой Народной Республике и ситуации в Донбассе в целом. Депутат выразил уверенность, что международные наблюдатели, присутствовавшие на праймериз, приложат максимум усилий для прорыва информационной блокады вокруг ДНР.

Голосование, в котором по предварительным данным приняли участие около 370 тысяч человек, завершилось в 20:00, сейчас ведется подсчет бюллетеней. За ходом праймериз следят более тысячи наблюдателей от кандидатов и 22 иностранных наблюдателя.

Предварительное голосование в Донецкой Народной Республике не противоречит Минским соглашениям и соответствует стандартам ОБСЕ. Цель праймериз — выявить перед местными выборами в Донбассе кандидатов, которые пользуются подлинным авторитетом среди населения.

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