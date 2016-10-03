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В Москве с поличным задержан кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 13:57 Новость: тема тэги гео
suhennko
Как сообщает ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
В ФСБ отметили, что Сущенко был задержан с поличным. Сотрудники спецслужбы отмечают, что мужчина является полковником главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в Москве Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

При этом раскрыть подробности спецоперации в спецслужбе отказались. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Все украинские СМИ и не только СМИ , но и Рада и МИД завопили о неправомерных действиях ФСБ, потому что Сущенко является одновременно сотрудником украинского информагентства "Укринформ". В то же время "Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций", — подчеркнули в ФСБ и никогда не аккредитовался с такой целью в РФ.

В связи с тем, что защищать его взялся адвокат Марк Фейгин, который вел дело Надежды Савченко, следует ожидать, что Украина лепит нового «героя».
Но столь бурная реакция Украины в отношении задержания простого журналиста, который именно в журналистской деятельности себя особенно не проявил, тоже говорит о многом.

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