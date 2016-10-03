В Славянске устроили перфоманс против «оккупации»

На оккупированных украинскими войсками территориях Донбасса вовсю продолжается промывка мозгов проживающего там населения. В минувшие выходные дни - 1 и 2 октября - на главной площади города Славянск, называющейся теперь Соборной (до проведения «декоммунизаци» - площадь Революции), проходило мероприятие под названием «Перфоманс «Профилактика оккупации». Устроителями перфоманса стали националистические «активисты» Славянска.

Для участия в мероприятии, в Славянск была приглашена художница из Грузии Алевтина Кахидзе.

В субботу, 1 октября, в рамках программы перфоманса, всем, кто пожелал, был показании английский фильм «Я - Белфаст». На протяжении двух дней демонстрировались также фрагменты из норвежского политико-фантастического фильма «Оккупация».

Устроители мероприятия определили цель перфоманса как «анализ признаков оккупации из мировой истории, например, исследуя такое неотъемлемое понятие оккупации, как пропагандистское клише, чтобы найти то, что может ему противостоять».

Антироссийская направленность перфоманса «Профилактика оккупации», так же, как и его направленность против ДНР и ЛНР, устроителями и участниками мероприятия напрямую не афишировалась, но картина-мурал, нарисованная на стене в центральном парке Славянска (известного еще под названием «Шелковичный сад»), также в рамках программы перфоманса, сомнений в целях мероприятия не оставляет.