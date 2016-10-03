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Результаты праймериз в Донецке

опубликовано alex1943 в Пнд, 03/10/2016 - 16:10 Новость: тема тэги гео
dnrpraymeriz
Временная избирательная комиссия (ВрИК) завершила обработку бюллетеней и обнародовала окончательные данные по результатам предварительных выборов (праймериз), которые состоялись в прифронтовом Донецке в воскресенье, 2 октября.

«Количество проголосовавших составило 370 тысяч 517 человек», - сообщил на брифинге в Донецке председатель Временной избирательной комиссии Андрей Коржевский. По его словам, нарушений выявлено не было.

Голосование происходило в 514 одномандатных округах столицы ДНР, при этом в 505 округах победили кандидаты-самовыдвиженцы, состоящие в Общественном движении «Донецкая Республика». Кандидаты от Общественного движения «Свободный Донбасс» набрали большинство голосов в 9 округах.

Нынешний мэр Донецка Игорь Мартынов набрал 83,2% голосов, что, по сути, стало высокой оценкой дончан его работы на посту руководителя мегаполиса в сложное военное время. Оппоненты Мартынова получили от 2,6% до 5,4%.

«Представители Общественного движения «Донецкая Республика» стали первыми на пост главы городской администрации», отметил Коржевский на брифинге, представив журналистам таблицу с итогами голосования (см таблицу).
явка на праймериз
мэра одобрили
Напомним: 2 октября в Донецке прошел первый этап праймериз ДНР. Жители выбирали лучших кандидатов на важные посты: мэра города, депутатов городского и местных советов, руководителей административно подчиненных столице населенных пунктов, в том числе прифронтовых. Всего в списках кандидатов значились фамилии 1098 человек.

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