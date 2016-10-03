«Самое безопасное место Киева — это у себя дома», — сотрудница украинской полиции

Ежедневно в правительственном квартале велосипедный экипаж полиции выписывает до пятнадцати постановлений за нарушение ПДД. Нардепы не всегда реагируют на это адекватно — чаще всего угрожают увольнением с работы. Об этом рассказала лейтенант Национальной полиции Украины Людмила Милевич.

Вопреки мнению скептиков велопатруль для полицейского — не наказание. У него значительно удобнее график работы, ведь нет ночных смен. Однако физически работать тяжелее: за день на двухколесном полицейские проезжают десятки километров.

«На самом деле в такой патруль не так уж и легко попасть. К тому же требуется разрешение от командира. Однако велосипедные экипажи будут работать только до холодов, поэтому я до сих пор закреплена за своей ротой. Мы патрулируем в парках Киева. В основном в центральной части города — там, где более или менее большое скопление людей. Ежедневно полицейский на велосипеде проезжает 50–60 километров. А на вызовы мы прибываем быстрее, чем полицейские на «Приус», — отметила патрульная.

В среднем только в центральной части города полицейские ежедневно получают по четыре сообщения о кражах. В целом же в каждом районе за смену патрульные имеют восемь-девять таких вызовов, тогда как в столице насчитывается целых десять районов.

«Самое безопасное место Киева — это у себя дома», — констатирует Милевич.

По словам лейтенанта, ежедневно в правительственном квартале ее велоекипаж выписывает до пятнадцати постановлений о штрафе за нарушение ПДД. Реакция нардепов или их помощников не всегда может быть адекватной. Те чаще всего угрожают увольнением с работы.

«Как-то мы остановили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Шофер не хотел предоставлять нам документы, необходимые для написания постановления, говорил, что спешит. Вместо этого заявил: „Вы не понимаете, с кем имеете дело“. Я этого не понимала даже, когда он представился. Он сказал, что сейчас приедут из департамента, нас уволят просто при исполнении служебных обязанностей. Позвонил, очевидно, одному из депутатов и передал трубку. Тот сказал, чтобы мы в течение пяти минут отпустили друга-нарушителя, или же сейчас приедет наше начальство. История закончилась выпиской постановления, согласно всей строгости закона», — рассказала Милевич.

И все же она не захотела называть имени депутата. Ведь все ограничилось только телефонным общением, поэтому подтверждение, что на самом деле разговаривала с народным избранником, у нее нет.