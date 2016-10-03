В столице украинского нацизма ожидают прихода холодов с большими опасениями, так как могут остаться без российского газа.

Львов готов к новому отопительному сезону. В течение лета проведен ремонт наиболее аварийных сетей, состоялись гидравлические испытания. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

«В этом году более 20 км сетей отремонтировали. Это те сети, которые были в аварийном состоянии. Для этого мы проводим гидравлические испытания. Готовность стопроцентная, никаких проблем нет. Только есть опасения, что НАК „Нафтогаз“ не сможет нам дать газ», — заявил нацист Садовой.

Мэр заверил, что Львов готов подавать тепло хоть завтра, но для этого нет необходимых объемов газа.