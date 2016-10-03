Андрей Дещица прокомментировал фильм «Волынь» после предпремьерного показа

В 1943 году вдалеке от линии фронта развернулась одна из самых крупных тыловых трагедий Второй мировой войны. На Волыни поляков, евреев, русских, армян рубили топорами, сжигали заживо, зверски пытали. Делали это не немецкие подразделения, а отряды Организации украинских националистов (ОУН) и УПА. Об этом фильм польского режиссера Войцеха Смажовского "Волынь" по повести Станислава Сроковского "Ненависть". Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает этот фильм не "учебником истории".

23 сентября фильм "Волынь" показали во время кинофестиваля в Гдыне. 3 октября состоялся предпремьерный показ фильма для журналистов, а 7 октября фильм выйдет на широкие экраны.

"Возвращаясь к вопросу относительно фильма "Волынь", который должен вскоре появиться на экранах в Польше, я хочу еще раз подчеркнуть, что это все же артистическое художественное произведение талантливого режиссера Войцеха Смажовского, его художественное видение того, что происходило на Волыни. Это не документальная лента и, как подчеркнул сам режиссер, не является “учебником истории",- заявил Дещица.

"Более того, сценарий польского режиссера базируется исключительно на польских источниках без учета украинских. Поэтому считать этот фильм источником правды и говорить, что все происходило именно так, как представлено в фильме, неправильно", - подчеркнул посол.

Эти «дипломатические» высказывания Дещицы можно расценить как предъявление создателям фильма обвинений во лжи. И по мнению Дещицы, нужно создать совместный фильм или показать украинское видение - как украинцы оценивают события и почему украинцы и поляки начали войну друг против друга.