Как депутат президенту: Савченко предъявляет претензии к Порошенко по поводу бракованной военной техники

Бывшая «айдаровка», а ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко обвиняет президента Петра Порошенко в том, что тот передал ВСУ партию бракованных бронетранспортеров.

Об этом Савченко пишет на своей странице в социальной сети. Речь идет о 16 БТР, которые Порошенко торжественно передал 92-й бригаде ВСУ в марте нынешнего года. Депутат Савченко сообщает, что при использовании этой военной техники на полигоне перед отправкой на Донбасс, в так называемую зону «АТО», она полностью вышла из строя.

«Основными поломками стали разрыв гидросистемы и неполадки в ходовой», - пишет в соцсети Савченко. В результате этого украинские вояки были вынуждены отправиться на фронт со старой техникой, в то время как переданные президентом БТР были отправлены на Харьковский танковый завод для проведения ремонтных работ.

«Мной будут приняты все меры депутатского реагирования — запросы главе Укроборонпрома, президенту страны, в правоохранительные органы», - заверила в связи с этим депутат Савченко.

Украинский президент постоянно устраивает торжественные шоу по передаче военной техники Вооруженным силам Украины, так сказать, для поддержания воинского духа. Только в конце августа Порошенко, приехав в Харьковскую область, передал на вооружение ВСУ более 150 единиц военной техники, среди которых военные самолеты, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, радиолокационные станции. При этом Порошенко заявил, что вся военная техника была изготовлена или же модернизирована на украинских оборонно-промышленных предприятиях.