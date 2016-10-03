Украинская таможня – очень доходное место

Украинским СМИ пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении механизма поборов, организованного работниками таможенного поста "Тиса" на Закарпатье за пропуск в Украину микроавтобусов.

"Правоохранители установили, что отдельные таможенники регулярно получали деньги с водителей микроавтобусов, которыми перевозятся посылки заробитчан из Европы. Такса, установленная взяточниками, составляла 400-500 евро с каждого автомобиля. За день через таможенный пост "Тиса" в Украину въезжает примерно сто микроавтобусов с отправлениями заробитчан", - отмечается в сообщении.

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали во время получения взятки в четыреста евро таможенника, ответственного за противодействие контрабанде и нарушении таможенных правил. При осмотре помещений таможенного поста оперативники СБ Украины обнаружили семь тысяч евро, спрятанных в вольере служебной собаки. Эту сумму злоумышленник насобирал всего за четыре часа смены.

На Закарпатской таможне прокомментировали факт взяточничества: "Мы не отрицаем факт, но вместе с тем требуем соблюдать этику: не стоит из-за задержания нескольких сотрудников называть "взяточниками" всю смену", - отметили в пресс-службе.